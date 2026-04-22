Petróleo supera los US$100 y tregua en Medio Oriente impulsan bonos argentinos

La reciente decisión de Estados Unidos de extender indefinidamente el alto el fuego con Irán trae consigo un aluvión de especulaciones en el ámbito económico, especialmente en los mercados argentinos. Con el precio del petróleo al alza, la atención se centra en cómo afectará esto a la estabilidad local.

La Desigualdad en los Mercados Globales

A pesar del optimismo generado por la tregua, el mercado petrolero sigue mostrando una tendencia preocupante. Este miércoles, las bolsas a nivel mundial operan de forma dispar, mientras los bonos argentinos están en alza. Los precios del petróleo superan los 100 dólares por barril, creando un clima de inestabilidad y expectativa.

Rendimiento de Bonos y ADRs

En el ámbito local, los ADRs enfrentan una jornada difícil con pérdidas notables en BBVA (-6%), Globant (-5,2%) y Edenor (-4%). No obstante, los bonos, como el AL41D y AL29D, presentan incrementos, destacándose entre las cifras más positivas.

Fluctuaciones del Tipo de Cambio

En cuanto a la moneda local, el dólar oficial se mantiene sin cambios, cotizando a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue, por su parte, se negocia a $1.390 y $1.410, una estabilidad que ha prevalecido en las últimas semanas.

Calma Cambiaria

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, destaca que existe margen para profundizar la estabilidad gracias a un aumento en la oferta de divisas, manteniendo un escenario cambiario favorable durante más de un mes.

Fluctuaciones en las Bolsas Internacionales

Las bolsas alrededor del mundo reflejan un comportamiento variado: el Nikkei japonés sube un 0,4%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cae un 1,2%. En Europa, el Euro Stoxx 50 ajustó levemente a la baja, coincidiendo con déficits en varias plazas bursátiles. Sin embargo, hay un respiro en Wall Street, donde el S&P 500 y el Nasdaq muestran incrementos sostenidos.

Nueva Emisión de Deuda: Éxito en el Mercado Local

El Gobierno argentino dio un paso significativo al renovar deuda con un bono dólar linked, captando más de 1.600 millones de dólares en el proceso. Esta renovación refleja una estrategia de financiamiento centrada en la conversión de pasivos y la extensión de plazos, enfatizando la solidez del mercado local.

Desempeño de la Actividad Económica

En un panorama más amplio, el INDEC reportó una caída del 2,6% en la actividad económica en febrero. Pese a este desequilibrio, algunos sectores, como la pesca y la explotación de minas, han mostrado incrementos, contribuyendo positivamente a los índices económicos.

Desempeño Sectorial

Ocho sectores lograron crecimiento interanual, pero otros como la industria manufacturera y comercio han tenido resultados decepcionantes, afectando el desempeño general del EMAE. Según el INDEC, estas caídas han mermado considerablemente la variación interanual.