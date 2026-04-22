¿Por qué se llevan útiles en bolsas? Claves del protocolo del Ministerio de Educación

En respuesta a más de 100 denuncias por amenazas de tiroteo, varias escuelas en Córdoba han decidido tomar medidas drásticas para proteger a su comunidad educativa.

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de estudiantes y docentes, tres escuelas en la Capital y una en el interior de Córdoba han restringido el ingreso de mochilas. Los alumnos deberán utilizar bolsas transparentes o llevar solo los útiles esenciales en mano. Esta decisión surge en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en las instituciones educativas, respaldada por el protocolo del Ministerio de Educación.

Protocolo de Seguridad ante Amenazas

De acuerdo con el protocolo actual ante posibles situaciones de riesgo, cuando se sospecha la presencia de un arma, se debe llevar al estudiante a un espacio seguro con la supervisión de directivos y docentes. Además, se debe informar a la familia y, de ser necesario, solicitar la intervención del 911 y la dirección de seguridad correspondiente. La prioridad está en la contención y evacuación del alumnado, junto con la comunicación efectiva con las autoridades policiales.

Protocolos a la Medida de Cada Escuela

El Ministerio de Educación aclaró que no existe una normativa general que obligue a todas las escuelas a aplicar estas medidas, sino que cada institución tiene la libertad de adaptar sus protocolos a sus necesidades y contexto particular. En algunos casos, se han implementado ingresos escalonados y controles diferenciados por accesos para mejorar el orden.

Miedo en el Instituto IPEAyT 346

En el Instituto IPEAyT 346 de Embalse, la directora indicó que la decisión de limitar el ingreso de mochilas fue adoptada tras una situación de «psicosis» ocasionada por una amenaza falsa en redes sociales. Esto ha llevado a la institución a reforzar sus medidas de seguridad para asegurar entornos escolares seguros. Las autoridades han destacado que, aunque la medida ha provocado debatido entre las familias, su principal objetivo es la protección de los estudiantes.

Acciones Preventivas en Barrio Pueyrredón

En otro colegio del barrio Pueyrredón, la restricción al ingreso con mochilas también fue una medida preventiva. Aunque no se registraron amenazas concretas, episodios de alerta recientes llevaron a las autoridades a tomar esta decisión. “Decidimos ordenar el ingreso y limitar lo que los chicos traen a la escuela”, explicaron desde la dirección del establecimiento, asegurando que la medida se mantendrá mientras se evalúe la situación.