Pettovello nombra a Mauro Esteban Brandi nuevo Jefe de Gabinete

Nuevo Jefe de Gabinete en el Ministerio de Capital Humano: Mauro Brandi asume tras la salida de Massaccesi

La ministra Sandra Pettovello ha designado a Mauro Esteban Brandi como nuevo jefe de Gabinete, tras la controvertida renuncia de Leandro Massaccesi, en medio de un escándalo relacionado con créditos hipotecarios del Banco Nación.

En un comunicado oficial emitido este lunes, el gobierno confirmó que Brandi asumirá el cargo de titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Capital Humano a partir del 17 de abril de 2026. Brandi, abogado graduado en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, cuenta también con una maestría en Administración Pública por la Universidad del Salvador. Su trayectoria incluye más de 13 años en el Ministerio de Educación de la Nación y, más recientemente, como director general de Gestión Documental, Integridad y Transparencia dentro del mismo ministerio.

La salida polémica de Massaccesi

El 3 de abril, Leandro Massaccesi fue solicitado a renunciar de manera indeclinable por Pettovello, tras ser vinculado en una lista de préstamos hipotecarios aprobados por el Banco Nación, que generó polémica en el ámbito político. La noticia se hizo pública a través de un registro online de créditos otorgados a funcionarios, lo que evidenció que Massaccesi fue el único dentro del ministerio que solicitó un préstamo tras ingresar al servicio público.

Defensa y explicación de Massaccesi

Después de su cesantía, Massaccesi se pronunció, defendiendo su actuación. En un comunicado, explicó: “No cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella”. Detalló que el préstamo fue solicitado conjuntamente con su pareja para adquirir su primera vivienda y aseguró que cumplió con todos los procedimientos legales necesarios, destacando la transparencia del proceso que llevó a cabo de forma online.

Massaccesi enfatizó que el préstamo fue asumido “con responsabilidad” y que su intención era honrarlo, mostrando su decepción ante la decisión que terminó su gestión de casi dos años en el ministerio.