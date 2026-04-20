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Netflix Argentina: Estrenos Imperdibles del 20 al 26 de Abril

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¡Época de Estrenos! Descubre lo Nuevo de Netflix en Argentina

Descubre las emocionantes novedades que Netflix trae esta semana a Argentina, con una variedad de series y películas para todos los gustos. ¡Prepara tu lista de reproducción!

Nuevas Propuestas para Todos los Gustos

Netflix vuelve a sacudir su catálogo con una serie de estrenos que promete captar la atención de los espectadores. Desde documentales intrigantes hasta comedias y dramas, hay algo para cada paladar. Esta semana, la plataforma busca hacerse un lugar en las conversaciones de los fanáticos con producciones originales y nuevas temporadas de series populares.

Estrenos del 20 al 26 de abril: Lo Imperdible

Desde el impactante documental «Al descubierto: El tiroteo en Hawthorne Hill» hasta el especial musical «Lainey Wilson: Keepin’ Country Cool», la lista de novedades es amplia y diversa. Este es el momento ideal para seleccionar tu próxima maratón o simplemente disfrutar de una película para relajarte al finalizar el día.

Próximos Lanzamientos que No Querrás Perderte

Y si pensabas que eso era todo, ¡aún hay más! La plataforma también ha revelado emocionantes lanzamientos para la próxima semana, que incluyen títulos como «Supernova Strikers: Genesis» y «Te irás al infierno», ambos programados para debutar el 27 de abril, así como «Me llamo Agneta» el 29 de abril. Estas producciones prometen ser esenciales en tu lista de visualización.

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