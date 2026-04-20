Nuevo subsidio para garrafas: reintegro retroactivo desde abril y cómo solicitarlo

El gobierno argentino lanzó un nuevo esquema de asistencia económica para la compra de garrafas de 10 kilos, en un intento por aliviar la carga de los hogares frente a los costos energéticos.

La reciente disposición, anunciada el 20 de abril, establece un subsidio que ofrece un reintegro de $9.593 por garrafa para aquellos usuarios que logren inscribirse y ser aprobados en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

Detalles del Nuevo Beneficio

Este subsidio estará disponible para dos garrafas mensuales entre el 1° de abril y el 30 de septiembre, y una garrafa por mes el resto del año. Es importante destacar que el reintegro puede ajustarse en función del precio del butano y otros costos relacionados.

La medida fue publicada formalmente en el Boletín Oficial a través de la Disposición 1/2026, por parte de la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética del Ministerio de Economía.

Cómo Acceder al Subsidio

Para beneficiarse de este subsidio, los usuarios deberán inscribirse en el ReSEF completando un formulario con sus datos personales en el sitio oficial. La aprobación en el registro es esencial para acceder al reintegro.

El subsidio se acreditará directamente en la cuenta del beneficiario, utilizando mecanismos de pago proporcionados por el Banco Nación, a través de billeteras digitales. A futuro, se espera que otras entidades financieras se sumen a este sistema.

Cambios Significativos en el Esquema de Subsidios

Esta medida forma parte de la transición de los beneficiarios del Programa Hogar hacia el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que se estableció tras la unificación de subsidios energéticos en 2025. El ReSEF reemplazará gradualmente al RASE y servirá como base para la gestión de estos beneficios.

La ANSES colaborará proporcionando información sobre los ingresos familiares para evaluar qué hogares pueden incorporarse a este nuevo régimen. La entrada en vigor de esta disposición coincide con su publicación en el Boletín Oficial, es decir, el 20 de abril.

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer un alivio económico a los ciudadanos, facilitando así el acceso a un recurso esencial como es la garrafa de gas.