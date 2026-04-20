Síntomas Ocultos de la Menopausia: ¿Qué Debes Saber y Cómo Aliviarte?

La menopausia se ha liberado del silencio que la rodeaba, emergiendo como un tópico central dentro de charlas, libros y producciones artísticas. A pesar de esto, aún hay aspectos que permanecen en la sombra, afectando a un gran número de mujeres que no comprenden del todo las manifestaciones de esta etapa.

Entendiendo la Menopausia: Más que un Simple Ciclo

La menopausia, que se refiere a la última menstruación de una mujer, está precedida por la perimenopausia y seguida por la postmenopausia, donde se producen cambios hormonales significativos. Este proceso, conocido como climaterio, ha sido parte de la vida de las mujeres a lo largo de la historia, pero las circunstancias en las que se atraviesa hoy son notablemente distintas.

Una Nueva Realidad para las Mujeres

En la actualidad, muchas mujeres en sus 50 años están en el pico de sus carreras, cuidando de hijos pequeños y desarrollando relaciones enriquecedoras. En contraste, hace medio siglo, esta misma edad solía marcar el retiro a la vida hogareña. Por lo tanto, los síntomas asociados a la menopausia ahora tienen un impacto considerable en su día a día.

Más Síntomas en la Actualidad

Según la ginecóloga María Laura Ostertag, una de las fundadoras de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia (AAMA), se están haciendo más evidentes síntomas que antes no eran tan notorios. La disminución de estrógenos y un estrés constante derivado de múltiples responsabilidades contribuyen a una experiencia menopáusica más intensa.

Síntomas Comunes y Desconocidos

Síntomas Físicos y Emocionales

Los sofocos son reconocidos comúnmente como el síntoma principal. Sin embargo, plataformas como No Pausa han identificado que el impacto emocional de la menopausia también es significativo. Un 72% de las mujeres reporta sofocos, pero también experimentan otros problemas como ansiedad, insomnio y cambios de humor.

Impacto en el Rendimiento Laboral

Un estudio reveló que una de cada tres mujeres siente que los síntomas afectan su rendimiento laboral, siendo la falta de concentración un problema común que puede ser atribuido a esta etapa de la vida. La «niebla mental» es un término que ha cobrado relevancia entre quienes atraviesan esta fase.

La Necesidad de Hablar y Buscar Ayuda

Expertas como Cecilia Caetano subrayan que hay una falta de información que rodea a la menopausia, lo que lleva a muchas mujeres a sentirse incomprendidas. Este silenciamiento puede ser perjudicial, ya que asumir que el sufrimiento es normal puede evitar que busquen ayuda profesional.

Acciones que Pueden Tomarse

La consulta médica es crucial, y no se debe subestimar el impacto de una evaluación adecuada. Manejar el estrés, hacer ejercicio, y mantener una dieta balanceada son algunas de las recomendaciones que han demostrado ayudar a mitigar los síntomas.

Una Nueva Era de Conciencia

A medida que la menopausia gana visibilidad y se le resta el estigma que tradicionalmente la envolvía, es vital que las mujeres comprendan que no están solas. Con más recursos y conciencia, el camino a seguir puede llevarlas a una experiencia más saludable y mejor equilibrada durante esta etapa de la vida.