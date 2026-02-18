Pinterest cae un 20% en Wall Street y planea despidos masivos

Pinterest en Crisis: Acciones Caen un 20% y Anuncian Masivos Recortes de Personal

Pinterest enfrenta un escenario complicado tras reportar resultados financieros decepcionantes, lo que provocó un desplome en el mercado y decisiones drásticas en su estructura interna.

Desplome en Wall Street: Pinterest Alerta a Inversores

Las acciones de Pinterest sufrieron una caída del 20% en Wall Street tras la publicación de sus resultados trimestrales, que no cumplieron con las expectativas de los analistas.

La compañía informó que sus ingresos cayeron, ubicándose entre u$s951 y u$s971 millones, muy por debajo de la proyección de u$s980 millones esperada por el mercado. Esta discrepancia generó una inmediata reacción negativa por parte de los inversores.

Factores Externos y Desempeño Débil

El CEO de Pinterest atribuyó parte de esta debilidad a factores exógenos, incluidas las tensiones comerciales y aranceles, que han impactado la previsión de crecimiento. A pesar de un crecimiento del 14% interanual en ventas, el beneficio neto se desplomó un 85%, encendiendo las alarmas en el ámbito financiero.

Cambios Drásticos: Recortes de Personal en el Horizonte

La situación interna de Pinterest también es complicada. La compañía anunció que llevará a cabo recortes masivos de personal a lo largo de 2026, como parte de un plan de reestructuración enfocado en la reducción de costos y la mejora de la eficiencia operativa.

Una Estrategia en Respuesta a la Crisis

La magnitud exacta de los despidos aún no se ha revelado, pero se espera que afecten áreas clave, similar a acciones recientes de otras grandes tecnológicas. A raíz de estos eventos, los analistas también revisaron a la baja la calificación de Pinterest, cambiando de «Comprar» a «Neutral«, argumentando que los resultados fueron “poco inspiradores” y la perspectiva de crecimiento moderada.

A pesar del significativo desplome en el valor de sus acciones y la decisión de implementar recortes masivos, Pinterest logró alcanzar un récord histórico de usuarios activos mensuales en 2025, lo que destaca ciertas áreas de potencial en medio de la adversidad marcando un punto a favor para la plataforma.