El Gobierno advierte a La Fraternidad y la UTA sobre el paro de este jueves

El Ejecutivo argentino se pronuncia enérgicamente contra el próximo paro de la Confederación General del Trabajo (CGT), a realizarse este jueves a días de discutir la reforma laboral en el Congreso. Según el oficialismo, la movilización es "sin sentido" y responde más a intereses políticos que a preocupaciones laborales.

Desde la Casa Rosada, fuentes del gobierno han desestimado la convocatoria a la huelga, indicando que se trata de una acción que «atrasan» los avances necessary en el ámbito del empleo. La creciente tensión entre el Gobierno y la CGT, en un contexto de reformas laborales, ha generado un clima de incertidumbre.

Detalles del Paro y la Respuesta Oficial

La decisión de llevar a cabo este cuarto paro nacional surge de una reunión virtual del consejo directivo de la CGT, realizada el lunes. A pesar de las críticas internas, el liderazgo optó por enfatizar la necesidad de una acción contundente y evitar movilizaciones en las calles.

Intimidación y Reacciones Gubernamentales

El Ministerio de Capital Humano ha instado a los gremios del transporte, incluyendo La Fraternidad y la UTA, a no unirse a la huelga, advirtiendo que esto podría infringir la legislación vigente sobre conciliación laboral. La perspectiva del Gobierno es clara: la falta de apoyo del transporte podría desdibujar el impacto de la protesta.

Contrapunto entre la CGT y el Gobierno

Las autoridades expresan que «es decisión de ellos no querer generar trabajo», acusando a los gremios de forzar la adhesión de los transportistas para lograr relevancia en la huelga. Un funcionario del gobierno lanzó una dura crítica al afirmar que sin el paro del transporte, la CGT «no tendría poder de convocatoria».

Consecuencias de la Huelga

A medida que se acerca la fecha de la huelga, el Gobierno ha manifestado su intención de descontar el día a aquellos empleados estatales que se sumen al paro. La postura oficial es firme: «El derecho a la huelga está garantizado, pero también el derecho del empleador a no pagar».

Gremios en el Ojo del Huracán

La situación se complica con el apoyo de algunos sindicatos no alineados con la CGT, como la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), lo que acentúa la división en el ámbito laboral. Además, se ha mencionado que cualquier incumplimiento de la conciliación obligatoria podría llevar a sanciones severas, incluyendo la posible pérdida de la personería jurídica.

El Cierre de Fate y el Conflicto Empresarial

El malestar social se agudiza también por el reciente cierre de la planta de neumáticos Fate, donde las tensiones entre sindicatos y la gerencia se intensifican. El Gobierno ha dejado claro que continuará vigilando de cerca la situación, señalando a los gremios como parte del problema.