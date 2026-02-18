Lo Capturaron Todo: La Familia Exige Justicia

Tragedia en Leones: Una mujer pierde la vida tras ser atropellada por un vehículo

Una conmovedora historia ha sacudido a la comunidad de Leones, Córdoba, tras el trágico accidente de una mujer que fue fatalmente atropellada al intentar cruzar una calle. La familia de la víctima clama por justicia mientras las autoridades investigan el incidente.

El trágico suceso ocurrió en Leones, a 220 km al sudeste de Córdoba. Una mujer de 57 años, Stella Maris Giorgis, fue arrollada por un automóvil que no solo la impactó, sino que la arrastró varios metros, dejándola inconsciente en el medio de la calle. El lamentable episodio fue captado por las cámaras de seguridad de la zona y ha llevado a la detención del conductor involucrado, ordenada por la Justicia.

Detalles del Accidente

Stella Maris, oriunda de Ballesteros, había viajado 70 kilómetros para disfrutar de la Fiesta del Trigo y visitar familiares en Leones. Desgraciadamente, su vida fue truncada al intentar cruzar la calle San José, entre la Ruta 9 y la calle Atilio, donde un Volkswagen Polo gris la embistió. Testigos aseguraron que el joven al volante estaba bajo los efectos del alcohol.

Reacciones de la Comunidad

La sobrina de la víctima, Catalina, relató que Stella se dirigía hacia la casa de su hermano cuando fue atropellada. Posteriormente al impacto, el conductor, un joven de 22 años, huyó del lugar, mientras que Stella fue trasladada al Hospital Ayerza, donde, tras varias horas en terapia intensiva, lamentablemente perdió la vida.

La Búsqueda de Justicia

La Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez inició una búsqueda activa de testigos tras revisar el video del accidente. Se hizo un llamado a quienes hayan presenciado el siniestro a presentarse y aportar información. La identidad del conductor fue rápidamente establecida, lo que resultó en su arresto poco después.

Clamor Familiar y Comunidad

La familia de Stella Maris emitió un emotivo comunicado, haciendo un llamado a la sociedad para que se involucre en la causa. “Stella no fue víctima de un accidente, sino de una conducción irresponsable”, subrayaron sus seres queridos. En el mensaje, describieron a Stella como una mujer de gran corazón, madre de un joven de 24 años, querida por todos los que tuvieron el privilegio de conocerla.

Un Apelo a la Justicia