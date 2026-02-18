El Banco Central adquiere US$ 80 millones y supera los US$ 1.000 millones en febrero

El Banco Central de la República Argentina sigue fortaleciéndose en el mercado cambiario, recientemente adquiriendo 80 millones de dólares. Esta maniobra es parte de un nuevo enfoque para manejar las reservas de divisas en un contexto económico cambiante.

La autoridad monetaria, bajo la dirección de Santiago Bausili, realizó una compra significativa de 80 millones de dólares, aunque el balance general muestra una leve disminución en las reservas internacionales brutas, que ahora se sitúan en 45.129 millones de dólares, marcando una caída de 29 millones respecto al día anterior.

Caputo estima un ingreso de 15.000 millones de dólares para afrontar la deuda

Resumen de Compras de Reservas

El BCRA ha realizado adquisiciones en 31 días consecutivos, acumulando 2.169 millones de dólares desde el inicio del 2026. En febrero, ya se han registrado compras por un total de 1.012 millones de dólares.

Este mes, las reservas han incrementado en 627 millones de dólares, sumando en el balance anual 3.964 millones de dólares. Según el Licenciado en Administración, Andrés Reschini, durante la gestión de Javier Milei se han adquirido 23.974 millones de dólares.

Estrategia Cambiaria: Nuevas Bandas y Compras de Divisas

A raíz de los últimos datos de inflación proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el Banco Central ha ajustado su esquema de bandas cambiarias. De esta manera, se implementa un nuevo mecanismo para la adquisición de divisas con el objetivo de robustecer las reservas monetarias.

Las proyecciones del BCRA indican que las compras de divisas podrían oscilar entre 10.000 y 17.000 millones de dólares durante el 2026, dependiendo del ritmo de remonetización que experimente la economía.

Es fundamental destacar que el BCRA monitorea cuidadosamente el volumen de dólares comprados en el mercado para mantener la estabilidad. Las compras diarias no deben exceder el 5% del total operado en el mercado cambiario, evitando así perturbaciones en su dinámica habitual.

Caputo Anuncia Superávit en el Sector Público

El Ministro de Economía, Luis Caputo, informó que en enero de 2026, el Sector Público Nacional logró un superávit primario de 3.125.737 millones de pesos y un superávit financiero de 1.105.159 millones de pesos.

Caputo aclaró que se contabilizaron ingresos extraordinarios de 1.039.903 millones de pesos, generados por la participación en la licitación de la operación privada de las centrales hidroeléctricas del Comahue. Sin estos ingresos, el superávit primario habría sido de 2.085.834 millones de pesos.

Haciendo énfasis en los intereses financieros, el ministro destacó que enero y julio son meses clave, caracterizados por elevados pagos de intereses que corresponden a los cupones de bonos.