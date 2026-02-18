¿Y Ahora Qué? Todo Sigue Igual

La reciente aprobación del debate de la reforma laboral en el Congreso ha encendido la controversia. El gobernador Osvaldo Jaldo expresa dudas sobre la eficacia del paro general convocado por la CGT.

Crisis Laboral y Posturas Opuestas

Luego de que la CGT confirmara un paro de 24 horas en protesta por la reforma laboral propuesta por el gobierno, el gobernador Osvaldo Jaldo se mostró escéptico sobre los resultados de dicha medida. «Respeto la decisión de la CGT, pero me pregunto, ¿qué sigue después del paro? Seguimos igual», señaló el mandatario peronista.

Un Llamado a la Prudencia

Durante una conferencia de prensa, Jaldo hizo un llamado a actuar «con prudencia y responsabilidad». En su opinión, las acciones como el paro a menudo «no aportan nada» y pueden perjudicar aún más la actividad económica.

Impacto en las Provincias

El gobernador destacó cómo el cese de actividades afecta más a las provincias, que ya enfrentan un panorama complicado en términos de estructura productiva y comercial. «Estamos en una Argentina con muchos problemas; en el interior, las dificultades son enormes y es vital ser responsables en las decisiones», enfatizó.

Adhesión de Gremios de Transporte

Jaldo también subrayó el impacto que tendrá la adhesión de los gremios de transporte al paro, advirtiendo que la falta de transporte puede hacer que muchos trabajadores, a pesar de su voluntad de ir a trabajar, no puedan hacerlo. «La gente quiere trabajar, pero no puede», comentó.

Una Decisión Colectiva

Las declaraciones del gobernador se producen en un contexto donde la CGT planea una paralización total de actividades durante la jornada en que se tratará la ley en la Cámara de Diputados. Jorge Sola, de la CGT, afirmó: «Esta Confederación ha decidido realizar un paro de 24 horas cuando se discuta esta ley, sin permitir ninguna actividad.» Los líderes laborales han prometido no ceder en sus conquistas laborales.

Expectativa en el Congreso

El Congreso se prepara para una sesión crucial cuando se debata el proyecto de reforma laboral. El gobierno ha confirmado la convocatoria para este jueves a las 14 horas, en un ambiente cargado de tensión entre las partes.