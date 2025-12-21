Planta mortal: la confusión con una especie comestible

La cicuta, una planta conocida por su letalidad, merece atención urgente debido a la confusión que genera con el inofensivo hinojo. Conocer sus diferencias es crucial para prevenir intoxicaciones fatales.

En el año 399 a.C., el filósofo Sócrates fue sentenciado a muerte por las autoridades atenienses, consumiendo un té de cicuta, un veneno común en las ejecuciones de la antigua Grecia. Esta historia resuena hoy en día, recordándonos el peligro que representa la cicuta en la actualidad.

La Amenaza Oculta: Hinojo vs. Cicuta

Una gran parte del territorio argentino enfrenta un riesgo real de envenenamiento accidental: la confusión entre el hinojo silvestre, comestible (Foeniculum vulgare), y la cicuta o viznaga (Conium maculatum). Ambas especies son bienales o perennes, alcanzando alturas de entre 1 y 3 metros, y prosperan en suelos húmedos y mal drenados, frecuentemente en las cercanías de arroyos y caminos.

¿Cómo Diferenciar Estas Plantas?

La clave para distinguirlas radica en las hojas y floraciones. El hinojo presenta hojas aciculares, similares a agujas, y flores pequeñas y amarillas, mientras que la cicuta ostenta hojas triangulares y flores blancas. Ambas plantas muestran inflorescencias en forma de paraguas, lo que complica aún más su identificación, pero la cicuta se caracteriza por un olor fuerte y desagradable al romperse.

Además, la cicuta presenta manchas violáceas en la base de sus tallos, lo que puede servir como un indicativo adicional para su identificación.

Los Peligros de la Cicuta

La cicuta es extremadamente tóxica, tanto para los humanos como para los animales. Contiene alcaloides, como la coniína y la coniceina, que afectan el sistema nervioso central. Esta planta puede resultar letal incluso en pequeñas dosis, provocando una serie de síntomas graves como vómitos, dificultad respiratoria y, en última instancia, muerte por asfixia.

Manifestaciones Clínicas de Intoxicación

En humanos, los síntomas aparecen rápidamente tras la ingestión, con notable salivación, irritación faríngea y dolores intestinales. En animales, la intoxicación se manifiesta a través de temblores y dilatación pupilar, pudiendo resultar en parálisis respiratoria y complicaciones en el parto si las hembras están preñadas.

Prevención y Manejo

La prevención de intoxicaciones requiere una identificación precisa y el manejo adecuado de la cicuta. Para erradicarla, se recomienda extraer la planta con pala, asegurándose de retirar la raíz completamente. También, es imperativo llevar a cabo una desmalezadora antes de que florezca, y utilizar protección adecuada para evitar el contacto con la planta.

En caso de exposición, es fundamental acudir a un centro médico de inmediato. Los tratamientos iniciales pueden incluir el lavado de estómago para mitigar efectos adversos.

El autor es Doctor en Ciencias Veterinarias especializado en nutrición animal y director ejecutivo de la Consultora Internacional de Producción y Nutrición de bovinos.