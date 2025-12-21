Top 10: Las Más Vistas en Mercado Play

En un mundo donde las suscripciones se vuelven cada vez más costosas, Mercado Play emerge como la opción gratuita que todos estaban esperando. Descubre cómo esta plataforma está cambiando las reglas del juego del entretenimiento digital.

El universo de Mercado Libre continúa su ascenso imparable. Originalmente concebido como un sitio de subastas, se ha transformado en un gigante del comercio electrónico y las finanzas digitales. Ahora, con Mercado Play, la compañía fundada por Marcos Galperin ha entrado con fuerza en el competitivo sector del entretenimiento. Esta plataforma de streaming se posiciona como una alternativa significativa para quienes buscan contenido de calidad sin costo de suscripción mensual.

Según iProUP, Mercado Play ha alcanzado más de 15.000 horas de contenido, que abarca desde las grandes producciones de Hollywood hasta documentales y series icónicas. Su estrategia se centra en rivalizar con gigantes como Netflix y Amazon Prime Video mediante un modelo freemium, donde el acceso es gratuito a cambio de publicidad, una tendencia que está en auge a nivel mundial.

El Ascenso de Mercado Play

Una de las ventajas de Mercado Play es su fácil acceso. No es necesario descargar ninguna aplicación adicional si ya posees la aplicación de Mercado Libre en tu dispositivo. Simplemente ingresando a la sección «Play», los usuarios acceden a un variado catálogo que se actualiza semanalmente. Este enfoque ha permitido que el servicio crezca de un millón a más de seis millones de usuarios mensuales, abarcando ocho países de la región, con Argentina a la vanguardia.

La clave del éxito radica en una fusión de nostalgia y géneros populares. Los argentinos, en particular, se sienten atraídos por clásicos que han dejado huella y películas de acción que garantizan un entretenimiento sin interrupciones.

Las Películas Más Populares de Mercado Play

Según las estadísticas más recientes, los siguientes son los 10 contenidos más visualizados por los usuarios de Mercado Play:

1. IT: Capítulo dos: Este exitoso filme de terror de Stephen King se mantiene entre las preferencias por su alta dosis de suspenso.

2. Ni en tu casa ni en la mía: Esta comedia romántica resalta la vigencia del género, convirtiéndose en un elegido para momentos de relajación.

3. ¿Qué Pasó Ayer? Parte II: La saga de la «manada» continua atrayendo a las masas con sus risas y desventuras en Tailandia.

4. Historias Cruzadas (The Help): Este drama aclamado ha encontrado en la plataforma una reinvención gracias a su mensaje social impactante.

5. Venom: Let There Be Carnage: La inclinación por los superhéroes se expresa en este título que cautiva a un público joven.

6. Irene y yo… y mi otro yo: La irreverente comedia de Jim Carrey sigue siendo un favorito entre los nostálgicos.

7. El joven manos de tijera: Este clásico de Tim Burton continúa conquistando nuevas audiencias.

8. No respires 2: Este filme de suspenso mantiene a los espectadores al borde del asiento con su narrativa intrigante.

9. Locura de amor en Las Vegas: La química entre Cameron Diaz y Ashton Kutcher es un éxito garantizado.

10. ¿Quién *&$%! son los Miller?: Esta comedia se cierra con broche de oro, reafirmando que el humor sigue siendo el rey.

Acceso y Ventajas de Mercado Play

Acceder a este catálogo es sumamente sencillo. Tal como indica iProUP, no es necesaria una nueva registración; solo se requiere tener una cuenta activa en Mercado Libre. El acceso está facilitado tanto en la web como en la app para móviles, y su compatibilidad con Smart TVs se ha ampliado recientemente.

Los usuarios que buscan mejorar su experiencia también pueden optar por beneficios adicionales a través del programa de lealtad. Los suscriptores de Meli+ no solo disfrutan de menos restricciones, sino que también acceden sin costo a Disney+ y obtienen descuentos en plataformas como Max y Paramount+.

La visión de Galperin no se detiene aquí. Con planes de duplicar su base de usuarios en el próximo año, Mercado Play ampliará su oferta con no solo películas, sino también eventos deportivos en vivo y producciones originales exclusivas.

A través de publicidad segmentada y contenido financiado sin aumentar los costos para los usuarios, Mercado Play se ha consolidado como un lugar de entretenimiento imperdible. Combinando lo mejor de las grandes producciones de Hollywood con el cine independiente, la plataforma ha encontrado la fórmula ideal para fidelizar a millones de espectadores.