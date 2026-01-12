Plazo Fijo: Tasas de los Principales Bancos – Semana del 12 de Enero de 2026

Descubre las Mejores Tasas de Plazo Fijo en Argentina: Enero 2026

Con el inicio del nuevo año, los argentinos siguen buscando opciones seguras para invertir sus ahorros. Los plazos fijos emergen como una solución confiable con rendimientos predecibles.

Tasas de Interés de los Plazos Fijos en Argentina

Aquí te presentamos las Tasas Nominales Anuales (TNA) vigentes para plazos fijos online a 30 días, con datos actualizados al 12 de enero de 2026:

Banco de la Nación Argentina: 22,5%

Banco Santander: 21%

Banco de Galicia y Buenos Aires: 21%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 22%

Banco BBVA Argentina: 21%

Banco Macro: 24%

Banco Credicoop: 23%

Banco ICBC: 23,5%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 20,5%

Estas cifras reflejan las tasas ofrecidas por los bancos para plazos fijos constituidos a través de canales digitales. Además, algunas entidades más pequeñas pueden ofrecer tasas aún más competitivas para atraer nuevos depósitos.

Consejos Clave para Invertir en Plazos Fijos

1. Deja de Guardar Dinero en Casa: Mantener efectivo en casa no genera ganancias. El plazo fijo brinda una tasa de interés conocida y es un método seguro que contribuye al sistema financiero.

2. Compara Tasas entre Bancos: La diferencia en tasas puede ser significativa. Muchos bancos ofrecen tasas superiores para operaciones en sus plataformas digitales.

3. Considera Diferentes Plazos: Si no planeas usar tu dinero a corto plazo, explora opciones con plazos mayores a 30 días, que a menudo ofrecen mejores tasas.

4. Revisa Condiciones y Mínimos: Algunas entidades aplican tasas especiales para montos determinados y ofertas exclusivas para nuevos clientes. Chequea siempre antes de invertir.

5. Tiempos de Inmovilización: Recuerda que el dinero depositado en un plazo fijo no podrá ser retirado hasta su vencimiento, por lo que es importante estar seguro de no necesitar esos fondos.

6. Diferenciación en Monedas: Puedes optar por plazos fijos en pesos o en dólares, y las tasas propuestas para ambas monedas suelen variar.

7. Consultas sobre Compensabilidad: Los plazos fijos en pesos son compensables, lo que significa que puedes presentarlos en otra entidad para aprovechar otras oportunidades, mientras que algunas modalidades específicas no lo son.

