Sesiones Extraordinarias 2026: Claves, Inquietudes y la Influencia de Venezuela

El oficialismo argentino se prepara para un periodo legislativo clave, donde las reformas laborales y las alianzas políticas serán fundamentales en el contexto de cambios regionales significativos.

La agenda legislativa del oficialismo cara a cara con grandes desafíos. En pleno verano, las negociaciones con los gobernadores y la presión de la reforma laboral ocupan un lugar central en la política argentina. La reciente operación en Venezuela ha reconfigurado el panorama, aumentando las expectativas y las tensiones dentro del Congreso.

La Incógnita de las Sesiones Extraordinarias

El gran interrogante es qué temáticas podrá impulsar el Gobierno en el nuevo periodo de sesiones extraordinarias. Esta modalidad permite al presidente limitar la actividad parlamentaria a convocatorias específicas. Durante diciembre, Javier Milei utilizó esta facultad, logrando la aprobación del Presupuesto 2026 y avanzando en la reforma laboral en el Senado. Sin embargo, aún no se ha firmado el decreto para nuevas sesiones extraordinarias.

Comienzo del Nuevo Tramo Legislativo

En la Casa Rosada, se maneja el 2 de febrero como posible inicio de esta etapa, donde se buscará avanzar en el Presupuesto y, especialmente, en la reforma laboral, considerada esencial aunque con la necesidad de consensos políticos delicados.

Resultados de 2025: La Aprobación del Presupuesto

El oficialismo culminó 2025 con una importante victoria política. Javier Milei, en su tercer año de mandato, logró tener un presupuesto aprobado, algo que no había conseguido al inicio de su gestión. La votación fue clara: 46 a favor, 25 en contra y una abstención, lo que cimentó la base para respaldar nuevos proyectos.

Desafíos en la Reforma Laboral

A pesar de la victoria, la reforma laboral representa un desafío diferente, con resistencias marcadas. El Gobierno ha activado una estrategia de acercamiento a los gobernadores, clave para asegurar apoyos en ambas cámaras del Congreso.

Un Viaje por Provincias Clave

La labor recae en Diego Santilli, ministro del Interior, quien está recorriendo provincias en busca de apoyo legislativo. Su primer encuentro fue en Chubut con el gobernador Ignacio «Nacho» Torres, en medio de tensiones por incendios forestales y la financiamiento estatal.

Apoyo selectivo a la Reforma Laboral

Torres ha mostrado disposición a respaldar algunos cambios en la reforma laboral, pero enfatizó la importancia de no confrontar abiertamente con los sindicatos, priorizando acuerdos gremiales que ya se han implementado en la provincia.

Avances en Proyectos Estratégicos

En Catamarca, el gobernador Raúl Jalil logró importantes avances con Glencore, marcando un punto clave para el desarrollo provincial. Este tipo de acuerdos son parte de la estrategia del Gobierno para cumplir con lo prometido en la negociación del Presupuesto.

El Desafío de Consolidar Nuevas Mayorías

Con provincias como Mendoza y Salta aportando apoyo legislativo crucial, el oficialismo se encuentra en una carrera para consolidar mayorías amplias y evitar depender de votaciones ajustadas.

El Papel de las Provincias y sus Gobernantes

Neuquén, bajo el liderazgo de Rolando Figueroa, espera ansioso el debate sobre inversiones y el impacto regional del petróleo venezolano. Mientras tanto, algunos mandatarios como Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) se han presentado como interlocutores más complejos en las negociaciones.

El Contexto Regional y sus Efectos

A medida que la crisis en Venezuela afecta el escenario político local, el oficialismo busca integrar la situación venezolana en su actividad legislativa. Aunque aún no se concretó un decreto para iniciar las sesiones extraordinarias, se presentó un proyecto de respaldo a la operación de Donald Trump en el país caribeño.

Conclusión: Un Verano de Desafíos

El verano promete ser un período de actividades intensas, con negociaciones provinciales, reformas en el aire y conflictos regionales que amenazan con infiltrarse en el debate legislativo. La reciente aprobación del Presupuesto es solo el comienzo; el verdadero reto será construir y mantener consensos efectivos en el Congreso.