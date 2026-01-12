Richard Liu: El ‘Jeff Bezos chino’ que Transformó la Logística con JD.com

La Revolucionaria Historia de Richard Liu: De Simple Vendedor a Magnate del E-commerce

Con una fortuna que asciende a 8.000 millones de dólares, Richard Liu, fundador de JD.com, ha transformado el panorama del comercio electrónico en China. Su innovadora visión logística ha establecido un nuevo estándar en el sector.

Los Inicios de un Emprendedor Visionario

Richard Liu Qiangdong nació el 10 de marzo de 1973 en Suqian, Jiangsu. Desde sus humildes comienzos en una familia dedicada al transporte de carbón, Liu demostró desde joven un interés por la tecnología y el comercio. Después de completar sus estudios en Sociología en la Universidad Renmin de China en 1996, Liu no tardó en ingresar al mundo empresarial.

La Transformación de su Negocio

En 1998, Liu fundó Jingdong, una tienda que inicialmente ofrecía productos magnetoópticos. Sin embargo, el cambio significativo llegó en 2003, cuando la epidemia de SARS obligó a la población a confinamientos en sus hogares. Liu adaptó su negocio al entorno digital y en 2004 lanzó la primera versión de su sitio de comercio electrónico.

El Nacimiento de JD.com

En 2005, Liu cerró todas las tiendas físicas y apostó por un modelo exclusivamente online. Rechazando ofertas de compra por su negocio, en 2007 amplió la gama de productos y transformó JD.com en un verdadero mercado integral, desafiando a gigantes como Amazon.

Un Crecimiento Imparable

JD.com realizó su oferta pública inicial en 2014 en Estados Unidos, donde las acciones se dispararon un 15% en su debut. Su sistema logístico propio fue fundamental para ofrecer entregas rápidas y confiables, lo que permitió a la empresa posicionarse como una de las líderes del e-commerce en China.

La Comparativa con Jeff Bezos

Al igual que el fundador de Amazon, Richard Liu es aclamado como un referente en el comercio digital. Ambos empezaron su carrera desde cero, moldeando la forma en que millones de personas realizan sus compras en línea.

El Presente y Futuro de Liu

Actualmente, con un patrimonio neto estimado en 8.000 millones de dólares, Liu se ha alejado de la dirección ejecutiva de JD.com, siendo reemplazado por Lei Xu en 2022. Sin embargo, su influencia sigue siendo crucial en las decisiones estratégicas y en el avance del ecosistema tecnológico en China.