Polémica en México: Funcionaria de Morena afirma que el narcotráfico ‘crea miles de empleos’

La encargada de Comunicación del Grupo Parlamentario de Morena ha desatado una tormenta en las redes sociales al afirmar que los cárteles son importantes generadores de empleo en el país.

Adriana Marín, responsable de Comunicación del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, ha provocado un intenso debate en plataformas digitales tras sus declaraciones sobre la complejidad de la lucha del Estado contra el crimen organizado. En una reciente mesa de debate, afirmó que la “generación de empleo” por parte de los cárteles complica el combate al narcotráfico.

Declaraciones que Generan Controversia

Las palabras de Marín, emitidas en noviembre de 2025, han vuelto a la superficie en un clima político tenso, especialmente en un año electoral clave y con importantes reformas en discusión. Durante su intervención, la funcionaria sostuvo que el narcotráfico se erige como uno de los principales empleadores en el país, lo que dificulta su erradicación.

Un Análisis de la Realidad Laboral

“Es complejo atender la situación del narcotráfico porque no solo tiene ayuda por parte de Estados Unidos, sino que también genera empleo; empleo que muchos privados, y que el Estado, tampoco se han encargado de generar,” destacó Marín durante su defensa de la postura oficial respecto a la ola de violencia.

El Eco de las Reacciones

Como era de esperar, sus declaraciones fueron recibidas con críticas en redes sociales. Muchos internautas consideraron que su afirmación es peligrosa y estúpida, sugiriendo que justificar al crimen organizado por su papel como empleador es inaceptable. Sin embargo, algunos defendieron que Marín intentó reflejar una dura realidad social, aunque su forma de expresarlo fue polémica.

Reacciones desde el Grupo Parlamentario

Ante la controversia, el Grupo Parlamentario de Morena emitió un comunicado para deslindarse de las afirmaciones de Marín, aclarando que estas fueron expresadas a título personal y no representan la opinión del grupo. También denunciaron el acoso digital y las amenazas dirigidas a la funcionaria, pidiendo el cese de este tipo de agresiones.

Un Debate Abierto

El impacto de las palabras de Adriana Marín ha reavivado un debate sobre la compleja relación entre la economía informal y la violencia en México. Los cárteles, al parecer, no solo son actores de la delincuencia, sino que también ofrecen una alternativa laboral en un contexto donde las oportunidades son escasas. Este fenómeno plantea preguntas difíciles sobre las soluciones viables para combatir el narcotráfico y mejorar las condiciones económicas de las comunidades afectadas.