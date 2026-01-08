Venezuela libera a un número significativo de presos nacionales y extranjeros

El gobierno venezolano revela un gesto significativo hacia la reconciliación nacional con la excarcelación de un número importante de presos.

El régimen bolivariano ha decidido liberar a una cantidad considerable de personas, tanto venezolanas como extranjeras, en un esfuerzo por promover la paz y la convivencia en el país.

Un Anuncio que Busca la Unidad Nacional

Este jueves, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, comunicó que el gobierno ha tomado la decisión de excarcelar a un número considerable de individuos. Según Rodríguez, esta medida es parte de un esfuerzo por fomentar la unión nacional en tiempos difíciles.

“A los efectos de aportar y colaborar en el esfuerzo que todos debemos hacer para la unión nacional y la convivencia pacífica, hemos decidido la liberación de un número importante de personas”, declaró Rodríguez. Esta iniciativa busca reflejar el compromiso del gobierno con la paz y el bienestar de la república.

Detalles Escasos sobre la Liberación

A pesar del anuncio, no se precisó cuántos ni quiénes serán liberados. Además, no se aclaró si sus delitos serán completamente exonerados. La falta de información concreta ha dejado incertidumbre en la población y en los familiares de los encarcelados.

La Situación en los Centros de Reclusión

Hasta el momento, también se desconoce cuáles serán los centros donde se llevarán a cabo estas excarcelaciones. En días recientes, se han generado rumores sobre el posible cierre del Helicoide de Caracas, un lugar conocido por su controvertida historia. Sin embargo, la ONG Foro Penal confirmó que no ha habido movimientos significativos en dicho lugar.

Estado Actual de los Presos Políticos

De acuerdo con Foro Penal, la cifra actual de “presos políticos” en Venezuela asciende a 806, un dato que resuena en un contexto ya tenso y marcado por la crisis. La expectativa en torno a esta reciente decisión queda sobre todo en la manera en que se ejecutará y el impacto que tendrá en la sociedad.