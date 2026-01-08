Ríos en Córdoba en Alerta Tras Fuertes Lluvias en las Sierras

Las intensas lluvias que azotan la provincia de Córdoba desde la madrugada de este jueves han encendido alarmas por posibles crecidas en los ríos, especialmente en las áreas serranas y el Valle de Punilla.

Desde las primeras horas del día, se registraron acumulados de hasta 50 milímetros en diversas localidades, lo que llevó a las autoridades a emitir alertas preventivas por el riesgo de crecidas repentinas en los cauces de agua.

Situación Crítica en Sectores Clave

La Policía de Córdoba reporta ya crecidas en zonas cercanas a Icho Cruz y Villa Carlos Paz, así como flujos significativos hacia Cabalango y el Dique San Roque. Las condiciones son monitoreadas de manera constante por las autoridades ante la posibilidad de un incremento en el nivel de los ríos en pocas horas.

Impacto de las Precipitaciones en Ríos Locales

Las precipitaciones en las Altas Cumbres están generando un notable incremento del nivel del río San Antonio, que es vital para el lago San Roque. También se prevén crecidas en los arroyos Los Chorrillos y Las Mojarras, ambos alimentados por el agua que desciende desde las áreas montañosas, incluyendo las localidades de Los Gigantes.

Persistencia de las Lluvias

Las autoridades estiman que las lluvias se mantendrán durante todo el día, acordes con la actualización de pronósticos que sugieren algunas mejoras temporales. Se sigue de cerca la situación en Punilla, donde se halla gran parte de las zonas urbanas y turísticas, evaluándose el arribo de agua a áreas más bajas.

Recomendaciones de Seguridad para Residentes y Turistas

Ante este panorama, las autoridades de seguridad instan a la población y visitantes a adoptar estrictas medidas de precaución: evitar las cercanías a ríos y arroyos, abstenerse de cruzar vados o puentes con creciente y respetar las señalizaciones de cortes preventivos para prevenir cualquier incidente potencial.