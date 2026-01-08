Consumos en dólares aumentan un 17,2% en diciembre

Con un incremento notable en la financiación de consumos, las tarjetas de crédito se han convertido en un pilar fundamental para los argentinos. Los datos de diciembre de 2025 reflejan una tendencia creciente que no se puede ignorar.

Crecimiento Sostenido en el Financiado con Tarjetas

Según el último informe de First Capital Group, en diciembre de 2025 el saldo financiado en dólares alcanzó los 730 millones de dólares, lo que representa un aumento del 17,2% en comparación con el mes anterior y un incremento del 51,1% respecto al mismo mes del año anterior.

El dato pone de manifiesto cómo los argentinos han optado por utilizar tarjetas de crédito para afrontar sus consumos diarios, especialmente en épocas de alta demanda, como las fiestas de fin de año.

Aumento en las Operaciones en Pesos

El informe también destaca que las transacciones realizadas con tarjetas en pesos experimentaron un incremento nominal del 4,8% mensual, sumando un total de 23,6 millones de pesos. Esto contrasta notablemente con los 15,5 millones de pesos registrados en diciembre de 2024, lo que equivale a un crecimiento interanual del 52,8%.

La Realidad Detrás de las Cifras

A pesar de estas cifras alentadoras, el crecimiento real fue del 2,3% mensual y 16,6% anual, lo que refleja un escenario donde muchos argentinos aún enfrentan dificultades para saldar sus deudas con tarjetas de crédito.

Perspectivas del Mercado

Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, señala que el cierre del año fue positivo, impulsado por la reactivación de cuotas sin interés y diversas promociones. Sin embargo, advierte que el desempeño del año fue inferior al de 2024, cuando el crecimiento real llegó al 31%.

Un Vistazo al Uso de Tarjetas en 2025

A lo largo del año, el informe muestra una clara tendencia al alza en el uso de financiamientos para consumo, con picos destacados en meses específicos. Abril se destacó como el mejor mes, con un crecimiento del 7,1%, mientras que febrero reportó el menor incremento, solo 1,0%.

Entre octubre y diciembre, la mejora acumulada fue del 9,3%, consolidando las tarjetas de crédito como herramientas clave para el financiamiento del consumo en el país.

Cambios en las Tasas de Interés del BCRA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha establecido nuevas tasas de interés para entidades no bancarias que emiten tarjetas de crédito, fijando un límite del 72,56% para préstamos personales en pesos sin garantía real. Esta decisión tendrá un impacto relevante en el costo del financiamiento fuera del sistema bancario tradicional.

Esta normativa entrará en vigor a partir de enero de 2026, marcando un nuevo standard en las operaciones de crédito mediante tarjetas.