Polémica: Médicos de prepagas recetan remedios que amenazan salud y bolsillo

La decisión de los médicos a la hora de prescribir medicamentos está generando un intenso debate en Argentina. A pesar de la existencia de alternativas más económicas, muchos profesionales optan por los productos originales, lo que plantea serias interrogantes sobre la equidad en el acceso a tratamientos de salud.

Desafíos en la Prescripción Médica

El gobierno de Javier Milei intentó regular el uso de marcas en las recetas, pero esta medida fue revertida ante la oposición de la comunidad científica y la industria farmacéutica. Aún así, la situación no ha cambiado: un porcentaje significativo de médicos se resiste a sustituir medicamentos más costosos por sus alternativas menos caras, aun cuando estas ofrezcan beneficios similares.

La Ausencia de un Marco Regulador

La no implementación de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS), anunciada en marzo de 2025, ha contribuido a la falta de un sistema que evalúe la eficacia y costo de nuevos fármacos. Esto deja en manos de los médicos y jueces decisiones críticas que impactan tanto en la economía de los pacientes como en la equidad del sistema de salud.

Impacto de los Medicamentos de Alto Costo

Aproximadamente el 20% de los médicos rechaza la cobertura de biosimilares a favor de medicamentos originales, a pesar de no tener razones documentadas para esa negativa. Esto es alarmante, sobre todo en un contexto donde los tratamientos para enfermedades como la esclerosis múltiple pueden costar 50 mil pesos al mes por una copia nacional, en comparación con los 5 millones que cuesta el original.

Médicos Frente a la Crítica

Algunos médicos defienden su elección de prescripción, argumentando que su prioridad es proporcionar la mejor atención a sus pacientes. Un experto de una sociedad científica sostiene que no son tantos los que rechazan biosimilares y que, de hecho, muchos favorecen productos nacionales por su política de comercialización más activa.

Decisiones que Afectan al Paciente

El dilema se complica aún más cuando el sistema de salud debe decidir si cubrir el medicamento más caro o su versión más accesible. Esto no solo impacta en la economía de los financiadores, sino también en la calidad del servicio que reciben los pacientes, un hecho que se repite a menudo en el sector.

Implicaciones Legales y Judiciales

Los conflictos sobre la marca del medicamento a menudo terminan en amparos judiciales. En tales casos, los jueces priorizan el derecho a la salud del paciente, a pesar de la falta de un marco regulador claro en el sistema sanitario.

Un Futuro Incierto para la Industria

La actual administración también ha tomado decisiones que podrían afectar la industria farmacéutica local, como derogar regulaciones que favorecían las patentes de los laboratorios nacionales. Este movimiento, que busca atraer inversiones extranjeras, ha generado preocupación entre los productores locales, que temen un aumento en la competencia.

Necesidad de Regulatorias Claras

La Unión Argentina de Salud (UAS) ha hecho un llamado urgente para establecer un sistema que garantice la equidad en el acceso a los medicamentos. Según sus representantes, es fundamental crear una agencia de evaluación de tecnologías y un Fondo Nacional de Recursos que aseguren una distribución justa de los tratamientos en el sistema de salud.