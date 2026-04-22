Vacunas Gratis en Farmacias PAMI

¡No te olvides de vacunarte! PAMI refuerza su campaña de inmunización

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI, recuerda la vital importancia de la campaña de vacunación. Los afiliados tienen la oportunidad de inmunizarse en cualquier farmacia de la red, facilitando así el acceso a esta importante cobertura sanitaria.

Facilidades para la vacunación Desde PAMI se aconseja a sus beneficiarios contactar antes a su farmacia de confianza. Esto permitirá comprobar la disponibilidad de las dosis y garantizar una experiencia sin contratiempos. Para encontrar la farmacia más cercana, los afiliados pueden utilizar dos recursos estupendos: el buscador de farmacias en el sitio oficial www.pami.org.ar/farmacias, o bien comunicarse al 138 (PAMI Escucha), donde recibirán la asistencia necesaria.

Requisitos para la vacunación

Documentación necesaria PAMI especifica que los requisitos varían según el grupo de afiliados: – Mayores de 65 años, embarazadas y niños de 6 a 24 meses: Deben presentar su credencial PAMI y DNI. – Menores de 65 años con factores de riesgo: Además de la credencial y el DNI, es necesario aportar una indicación médica para validar la vacunación. La vacunación es un servicio gratuito y seguro para todos los afiliados, promoviendo así la salud y el bienestar de la población.

Tipos de vacunas disponibles

El PAMI informa sobre las vacunas que están a disposición en el marco de esta campaña:

Vacuna trivalente (Agrippal® S1 Junior)

Vacuna trivalente (Agrippal® S1)

Vacuna trivalente (Influvac®)

Vacuna trivalente (Fluad®)

Los organismos sanitarios subrayan que estas vacunas cumplen con todos los estándares de seguridad, diseñadas para proteger a los adultos mayores y a los grupos de riesgo. Se hace un llamado a los afiliados para que mantengan sus esquemas de inmunización actualizados, asegurando así una mejor calidad de vida y previniendo complicaciones de salud en esta temporada.