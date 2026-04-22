Vacunas Gratis en Farmacias PAMI

¡No te olvides de vacunarte! PAMI refuerza su campaña de inmunización
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI, recuerda la vital importancia de la campaña de vacunación. Los afiliados tienen la oportunidad de inmunizarse en cualquier farmacia de la red, facilitando así el acceso a esta importante cobertura sanitaria.
Facilidades para la vacunación
Desde PAMI se aconseja a sus beneficiarios contactar antes a su farmacia de confianza. Esto permitirá comprobar la disponibilidad de las dosis y garantizar una experiencia sin contratiempos.
Para encontrar la farmacia más cercana, los afiliados pueden utilizar dos recursos estupendos: el buscador de farmacias en el sitio oficial www.pami.org.ar/farmacias, o bien comunicarse al 138 (PAMI Escucha), donde recibirán la asistencia necesaria.
Requisitos para la vacunación
Documentación necesaria
PAMI especifica que los requisitos varían según el grupo de afiliados:
– Mayores de 65 años, embarazadas y niños de 6 a 24 meses: Deben presentar su credencial PAMI y DNI.
– Menores de 65 años con factores de riesgo: Además de la credencial y el DNI, es necesario aportar una indicación médica para validar la vacunación.
La vacunación es un servicio gratuito y seguro para todos los afiliados, promoviendo así la salud y el bienestar de la población.
Tipos de vacunas disponibles
El PAMI informa sobre las vacunas que están a disposición en el marco de esta campaña:
- Vacuna trivalente (Agrippal® S1 Junior)
- Vacuna trivalente (Agrippal® S1)
- Vacuna trivalente (Influvac®)
- Vacuna trivalente (Fluad®)
Los organismos sanitarios subrayan que estas vacunas cumplen con todos los estándares de seguridad, diseñadas para proteger a los adultos mayores y a los grupos de riesgo. Se hace un llamado a los afiliados para que mantengan sus esquemas de inmunización actualizados, asegurando así una mejor calidad de vida y previniendo complicaciones de salud en esta temporada.