InicioMarketingVacunas Gratis en Farmacias PAMI
Marketing

Vacunas Gratis en Farmacias PAMI

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
2

¡No te olvides de vacunarte! PAMI refuerza su campaña de inmunización

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI, recuerda la vital importancia de la campaña de vacunación. Los afiliados tienen la oportunidad de inmunizarse en cualquier farmacia de la red, facilitando así el acceso a esta importante cobertura sanitaria.

Facilidades para la vacunación

Desde PAMI se aconseja a sus beneficiarios contactar antes a su farmacia de confianza. Esto permitirá comprobar la disponibilidad de las dosis y garantizar una experiencia sin contratiempos.

Para encontrar la farmacia más cercana, los afiliados pueden utilizar dos recursos estupendos: el buscador de farmacias en el sitio oficial www.pami.org.ar/farmacias, o bien comunicarse al 138 (PAMI Escucha), donde recibirán la asistencia necesaria.

Afiliados PAMI

Requisitos para la vacunación

Documentación necesaria

PAMI especifica que los requisitos varían según el grupo de afiliados:

– Mayores de 65 años, embarazadas y niños de 6 a 24 meses: Deben presentar su credencial PAMI y DNI.

– Menores de 65 años con factores de riesgo: Además de la credencial y el DNI, es necesario aportar una indicación médica para validar la vacunación.

La vacunación es un servicio gratuito y seguro para todos los afiliados, promoviendo así la salud y el bienestar de la población.

Vacunación PAMI

Tipos de vacunas disponibles

El PAMI informa sobre las vacunas que están a disposición en el marco de esta campaña:

  • Vacuna trivalente (Agrippal® S1 Junior)
  • Vacuna trivalente (Agrippal® S1)
  • Vacuna trivalente (Influvac®)
  • Vacuna trivalente (Fluad®)

Los organismos sanitarios subrayan que estas vacunas cumplen con todos los estándares de seguridad, diseñadas para proteger a los adultos mayores y a los grupos de riesgo. Se hace un llamado a los afiliados para que mantengan sus esquemas de inmunización actualizados, asegurando así una mejor calidad de vida y previniendo complicaciones de salud en esta temporada.

Artículo anterior
Polémica: Médicos de prepagas recetan remedios que amenazan salud y bolsillo
Artículo siguiente
Las ciudades más coloridas del mundo: ¿Dónde se ubica Buenos Aires?
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments