Policía de NSW fatalmente tirotea a hombre tras un asedio de seis horas durante un chequeo de salud mental

Un dramático incidente tuvo lugar en Springfield, en la Costa Central de Nueva Gales del Sur, donde un hombre de 49 años fue abatido por la policía después de un intento de chequeo de bienestar que se convirtió en un largo enfrentamiento.

Detalles del Enfrentamiento

Las autoridades arribaron a la residencia del hombre alrededor de las 15:30 horas, acompañados por un profesional de salud mental debido a preocupaciones sobre su bienestar. Sin embargo, el individuo se armó con un destornillador y otros objetos punzantes, complicando la situación, según explicó el comisionado asistente David Waddell.

Intentos Fallidos de Control

La policía intentó someter al hombre a través de métodos como pistolas de electroshock y aerosol irritante, pero estos esfuerzos no tuvieron éxito. Posteriormente, se solicitaron recursos especializados, incluidos oficiales de operaciones tácticas.

El Culmen de la Crisis

Tras aproximadamente seis horas de estancamiento, el hombre encendió un aerosol dentro de la vivienda. Al ingresar las fuerzas del orden en busca de diálogo, se armó con un objeto afilado, presumiblemente un trozo de vidrio, e intentó atacar a uno de los oficiales.

Desenlace Trágico

Ante la inminente amenaza, varios agentes de policía dispararon, hiriendo al hombre, quien, a pesar de recibir atención médica de parte de paramédicos de NSW Ambulance, fue declarado muerto en el lugar. Un oficial resultó con lesiones menores durante el altercado.

Investigación en Curso

La Unidad de Homicidios de la Comandancia de Delitos Estatales asumirá la investigación del caso, con un equipo de investigación de incidentes críticos revisando las acciones policiales para confirmar su conformidad con las normativas vigentes.

Impacto en la Comunidad

Waddell calificó el evento como «una serie de circunstancias muy trágicas», recalcando el impacto emocional en el entorno familiar del fallecido y en los efectivos policiales involucrados. Aunque el hombre tenía un historial limitado con la policía, el incidente ha conmocionado a la comunidad local.

Se anticipa que la investigación tomará meses y se está preparando un informe para el forense sobre los acontecimientos del día.