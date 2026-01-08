Bomberos sofocan incendio en el techo del Draw Pool Pub a tiempo

Un incendio en la azotea del Draw Pool Pub puso en alerta a las autoridades en Comodoro Rivadavia. Gracias a la intervención rápida de los Bomberos Voluntarios y otras fuerzas de seguridad, se logró controlar la situación sin heridos.

En la tarde de este miércoles, se registró un incendio en la azotea de un local comercial en el corazón de Comodoro Rivadavia. El hecho ocurrió en el conocido Draw Pool Pub, donde cajones de plástico y botellas almacenadas comenzaron a arder, generando preocupación en la comunidad.

Acción Rápida de los Bomberos

El oficial principal de Bomberos Voluntarios, Pablo Quiroga, brindó detalles sobre la rápida intervención del equipo. A pesar de que el fuego se originó en un área complicada de acceder, los bomberos lograron infiltrarse a través de un pasaje conectado a la salida de emergencia del local, llevando a cabo su labor con eficacia.

Medidas de Seguridad Implementadas

Por precaución, se implementaron medidas de seguridad dentro del comercio, aunque no fue requerido evacuar a los clientes. La zona del incendio estuvo cerrada temporalmente, y se interrumpió la circulación vehicular en la calle Pellegrini entre San Martín y Sarmiento para facilitar el acceso de los equipos de emergencia.

Coordinación entre Fuerzas de Seguridad

En el operativo participaron también agentes de la Seccional Primera, dirigidos por los jefes Walter Cornelio y Diego Villablanca, así como personal de Defensa Civil y Protección Ciudadana. La colaboración entre estas entidades fue fundamental para asegurar que el incendio se controlara a tiempo y sin consecuencias graves.

Investigación en Curso

Afortunadamente, no se reportaron heridos ni daños mayores. Las causas del incendio están siendo investigadas por las autoridades competentes, según informaron los bomberos.