MSCI Mantiene Inclusión de Empresas con Bitcoin en Tesorería

MSCI Mantiene a Empresas con Criptoactivos en Sus Índices: Una Decisión Clave para el Mercado Financiero

Tras recibir comentarios de los inversores, MSCI optó por conservar a las empresas que poseen criptoactivos en su tesorería dentro de sus índices, lo que podría redefinir las dinámicas del mercado y las estrategias de inversión.

La reconocida firma MSCI ha decidido, por el momento, mantener a las empresas que poseen criptoactivos en sus balances dentro de sus índices globales. Esta elección se produjo tras el análisis de las opiniones de los inversores sobre el tema. Así, las firmas como Strategy continúan siendo parte del universo de fondos referenciados por MSCI, lo que tiene un efecto directo en su valorización en el mercado.

La Decisión de MSCI y su Contexto

En su reciente comunicado, MSCI argumentó que su decisión responde a la valiosa retroalimentación recibida de los inversores. Sin embargo, la firma también advirtió que las compañías que cuentan con significativos criptoactivos en su tesorería seguirán bajo observación. De hecho, se anunció una apertura de consultas más amplias para distinguir entre las empresas que invierten en criptoactivos y aquellas que simplemente los mantienen en su balance.

Crucial Categoría de Empresas

MSCI clasificó a las Digital Asset Treasury Companies (DATCOs), que son aquellas en las que los criptoactivos constituyen al menos el 50% de sus activos totales. Este criterio será fundamental para la evaluación futura del rol de estas empresas en el sistema financiero.

Impacto en el Mercado: Reacciones y Perspectivas

Desde que se conoció la postura de MSCI, las acciones de Strategy, la mayor firma con criptoactivos en su tesorería, registran un notorio aumento del 5,7%. Este movimiento en el mercado apunta a una reafirmación de la confianza en las empresas que operan en la intersección entre las finanzas tradicionales y los activos digitales.

El Futuro de las Inversiones Institucionales

Al decidir no excluir a las compañías con criptoactivos, MSCI abre la puerta para que más fondos institucionales accedan a Bitcoin y otros activos digitales de manera indirecta. Esto no solo fortalece la posición de empresas como Strategy, que actualmente posee 673.783 BTC, evaluados en cerca de 63.000 millones de dólares, sino que también ayuda a integrar más estos activos en las estrategias financieras corporativas actuales.