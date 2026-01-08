Otro golpe para Cristina Kirchner: la Justicia desestima sus apelaciones en la feria judicial

La Cámara Federal de Casación Penal ha decidido no revisar por el momento las restricciones impuestas a las visitas y otros aspectos de la detención de la ex presidenta Cristina Kirchner, aplazando el tema hasta febrero próximo.

Este miércoles, los magistrados Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky tomaron la determinación de no abordar las apelaciones relacionadas con las condiciones de detención de Kirchner durante el receso judicial de enero. Consideraron que no se trata de un asunto urgente dentro de los criterios permitidos para la feria judicial.

Condiciones Vigentes de Detención

Las normas establecidas por el Tribunal Oral Federal 2, bajo la dirección del juez Jorge Gorini, permanecerán en efecto hasta nuevo aviso. Tras una reunión de la ex presidenta con economistas, Gorini endureció las condiciones, limitando el número de visitantes a tres por día, con un máximo de dos horas y dos visitas semanales, salvo excepciones. Además, el acceso a la terraza del edificio se restringe a un tiempo de dos horas.

Apetición de la Defensa

La defensa de Cristina Kirchner también ha impugnado el uso de la tobillera electrónica y ha solicitado autorizaciones especiales para el ingreso de su cuñada, Alicia Kirchner, y sus dos hijas.

Opiniones Divididas en el Tribunal

El juez Borinsky mostró su desacuerdo con la decisión del resto del tribunal, argumentando que los temas vinculados a las personas privadas de libertad están dentro de los asuntos que se pueden tratar durante el receso judicial y sugirió la fijación de audiencias sobre el asunto.

Situación de Salud de Cristina Kirchner

Recientemente, la ex presidenta fue dada de alta tras sufrir complicaciones de salud que la mantuvieron internada por dos semanas debido a apendicitis.