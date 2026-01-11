Ponce: “El acuerdo Mercosur-UE es el mayor tratado de libre comercio del mundo”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, compartió su análisis en Canal E sobre el potencial acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, programado para el próximo lunes 12. Con un contexto financiero y político crítico, Ponce destaca la importancia de este momento histórico para el país.

Día Crucial para la Economía Argentina

Este viernes representa un hito significativo para Argentina por dos razones claves. Primero, se espera confirmar el pago de 4.200 millones de dólares en bonos. Segundo, se celebra una votación crucial entre los 27 países de la Unión Europea, que podría allanar el camino hacia la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Buenas Noticias para Argentina

Ponce aclaró que ambos eventos se desarrollaron de manera positiva. “La semana culmina con dos hechos alentadores”, afirmó. En cuanto al pago de la deuda, destacó que “se ha cumplido en tiempo y forma”, lo que reduce los riesgos de un eventual default.

Votación en la Unión Europea: Un Paso Gigante

La votación en la Unión Europea fue un factor determinante. “Era necesario lograr el apoyo del 55% de los países que representen más del 65% de la población europea”, recordó Ponce, confirmando que este objetivo ha sido alcanzado. Este avance despeja el principal obstáculo en el camino hacia la firma del acuerdo.

El Contexto Internacional y su Impacto

El panorama global también juega un papel crucial. Según Ponce, “la complicada política internacional de Estados Unidos” ha acelerado las negociaciones. La situación de aranceles y la exigencia de mayor gasto militar han impulsado a Europa y Estados Unidos hacia una confrontación, permitiendo a Argentina estar más cerca de la firma del acuerdo en Asunción.

El Acuerdo: Una Oportunidad sin Precedentes

Este acuerdo no solo es significativo por su tamaño, sino también por lo que representa. “Estamos hablando del mayor acuerdo comercial de libre comercio en el mundo”, subrayó Ponce, señalando que abarca a 722 millones de personas y un PBI conjunto de 22 billones de dólares, lo que constituye más del 20% del PBI global.

Para el Mercosur y Europa, este acuerdo es un hito histórico. “Es el tratado más importante que ambos bloques han firmado hasta la fecha”, concluyó, destacando las enormes posibilidades que se abren para el futuro comercial y económico de Argentina.