Reducción de 1.370 Intervenciones en Cardiopatías Congénitas para 2026: Un Presupuesto Preocupante

El Programa de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud enfrenta una drástica reducción en el financiamiento de intervenciones quirúrgicas para niños con cardiopatías congénitas.

El Programa de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud, dirigido por Mario Lugones, se ha propuesto realizar menos intervenciones quirúrgicas en 2026 para menores con cardiopatías congénitas y malformaciones neonatales. De 280 intervenciones, se prevé que este año se realizarán 1.370 menos comparado con 2025 y 1.820 menos que en 2024, dejando a muchos niños sin la atención que requieren.

El Cambio de Financiamiento

Hasta 2025, estas prestaciones se financiaban a través del FONES (Fondo Nacional de Equidad en Salud) en el marco del programa Sumar. A partir de 2023, se implementó el programa Sumar+ y se estableció al FONES como un programa independiente. Sin embargo, este cambio parece ser solo nominal, ya que la esencia del servicio sigue siendo la misma. El Ministerio de Salud no ha proporcionado explicaciones claras sobre el motivo de esta reducción significativa en las intervenciones.

Testimonio de una Madre

Lucía Wajsman, cuyo hija nació con una cardiopatía congénita, relató su experiencia: “Después de muchos meses, finalmente tuvimos un diagnóstico. Mi hija fue operada en el hospital Garrahan”. Desde su vivencia, ha compartido su historia con otras familias y es una de las impulsoras de la ley 27.713, aprobada en 2023, que refuerza el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas.

Reducción del Equipo Médico

Recientemente, se decidió dar de baja a tres de los siete médicos del programa, alegando un exceso de personal en relación al número de llamadas diarias. Sin embargo, desde el colectivo “Cardiocongénitas Argentina” argumentan que esa reducción no solo afecta la atención telefónica; es fundamental la capacitación y el seguimiento especializado. Como señala Wajsman, un bebé con una cardiopatía necesita un equipo médico que lo coordine y dirija a un centro adecuado para su operación.

Protocolos Sanitarios en Riesgo

“Con cada nuevo caso se activan protocolos sanitarios”, explica Wajsman. “Pero hoy ya no hay nadie encargándose de ello”. En situaciones críticas, como el nacimiento de un bebé con cardiopatía congénita en lugares remotos, la falta de atención inmediata puede tener consecuencias fatales.

Las Consecuencias para los Afectados

La mortalidad infantil por cardiopatías congénitas es alarmantemente alta, y se estima que el 50% de estos bebés necesita intervención quirúrgica. Camila Arévalo, otra madre involucrada en la ley, afirma que el apoyo integral es crucial durante estos momentos tan difíciles.

El Futuro del Programa

Desde el Ministerio de Salud se asegura que todas las consultas se están atendiendo correctamente. Sin embargo, la realidad de las madres y padres refleja una preocupación constante. Año tras año, esperan no solo atención médica, sino una respuesta y un compromiso serio por parte del Estado.

Como concluye Wajsman, “la salud no puede reducirse a un negocio”. La situación actual requiere una revisión urgente de las políticas y una evaluación del impacto que estas decisiones tienen en la vida de miles de niños y sus familias en Argentina.