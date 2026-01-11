Impactante Video: Incendios en Edificios Gubernamentales de Irán Durante Protestas

Protestas en Irán: Un Fin de Semana de Descontento y Violencia

Imágenes impactantes de la noche del viernes muestran un edificio gubernamental en llamas en Karaj, mientras las manifestaciones contra el régimen persisten en todo el país.

El Pulso de la Rebelión en Teherán y Otras Ciudades

Las protestas se han extendido a decenas de ciudades en Irán, avivadas por el descontento popular ante la grave depreciación de la moneda nacional y el aumento desmedido de los costos de vida. En la capital, Teherán, se han documentado incidentes similares, donde manifestantes han incendiado edificios gubernamentales.

Un Movimiento Nacional que Reúne a Multitudes

Activistas de derechos humanos informan que las manifestaciones han tocado todos los rincones del país, abarcando las 31 provincias de Irán. La crisis económica ha desencadenado el descontento en diferentes sectores de la sociedad, lo que ha llevado a un estallido de ira contra las autoridades.

El Impacto Humano de la Lucha

Los informes más recientes indican que el número de fallecidos ha ascendido a al menos 65 personas, mientras que más de 2,300 manifestantes han sido detenidos. La Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos, ha estado siguiendo la situación de cerca y documentando la escalofriante realidad de la represión.