Independiente vence a Alianza Lima y deja buenas impresiones

En un emocionante amistoso en el estadio Wanderers de Montevideo, Independiente y Alianza Lima se enfrentaron en el arranque de la temporada 2026, mostrando un juego vibrante y nuevos talentos.

Un Nuevo Comienzo para Independiente

Independiente se presentó en la pretemporada con un amistoso ante Alianza Lima, marcando el inicio de la Serie Río de la Plata. A pesar de no participar en competiciones internacionales este año, el equipo de Avellaneda se centra en recuperar su posición en el ámbito local, donde no celebra un título desde 2002.

La Influencia de Gustavo Quinteros

Gustavo Quinteros, nuevo director técnico, tomó el mando del equipo en un momento crucial. Aunque logró transformar el rendimiento del equipo en el cierre del Torneo Clausura anterior, no alcanzó la clasificación a la Copa Sudamericana.

Incorporaciones y Estrategia de Juego

Independiente dio la bienvenida a Ignacio Malcorra, procedente de Rosario Central, quien se une a un plantel en busca de revitalización. En contrapartida, Alianza Lima, bajo la dirección de Pablo Guede, ha reforzado su alineación con Luis Advíncula y Federico Girotti, quienes se sumaron recientemente al club.

Alineaciones Iniciales

El Rojo salió al campo con: Joaquín Blázquez; Luciano Barros Ayala, Juan Fedorco, Sebastián Valdez y Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci e Iván Marcone; Walter Mazzantti, Lautaro Millán, Josías Palais e Ignacio Pussetto.

Primeros Desafíos en el Partido

En los minutos iniciales, el volante Fernando Gaibor sufrió una lesión, lo que obligó a Independiente a hacer ajustes. Millán mostró un desempeño prometedor, destacándose en el campo con habilidades para el juego ofensivo.

Incidentes en el Campo

En un partido que transcurrió en un ambiente amistoso, Pussetto y Zambrano protagonizaron una jugada desafortunada que mereció más atención del árbitro. Sin embargo, el partido continuó sin expulsiones.

Desarrollo del Encuentro

Con la llegada de la segunda mitad, Independiente realizó ocho cambios, incorporando a jugadores como Lomónaco y Cabral. A pesar de algunos intentos de marcar, la falta de efectividad fue evidente.

Gol de Alianza Lima y Respuesta Rápida

Alianza Lima logró abrir el marcador gracias a un disparo de Cantero. Sin embargo, Independiente reaccionó rápidamente, empatando a través de Abaldo, quien se destacó con su habilidad y precisión.

Un Cierre Emocionante

Independiente continuó buscando la victoria, y Montiel, quien también ingresó en la segunda parte, mostró su destreza al marcar el segundo gol, elevando la morfología del juego.