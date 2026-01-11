Acuerdo UE-Mercosur: Gobierno lo califica de ‘ambicioso’; firmado el sábado 17 en Paraguay

La Unión Europea y Mercosur: Un Acuerdo que Transformará el Comercio Global

El 17 de enero en Paraguay, se firmará un acuerdo histórico entre la Unión Europea y Mercosur, un paso clave que redefinirá el comercio entre ambos bloques y beneficiará a más de 700 millones de consumidores.

El canciller argentino, Pablo Quirno, anunció que el acuerdo, que se ha estado gestando desde 1999, finalmente recibió luz verde de los países europeos. Este pacto creará la mayor zona de libre comercio del mundo, uniendo a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Detalles Clave del Acuerdo

La noticia fue celebrada por Quirno en su cuenta de X, donde subrayó: «Firmaremos un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques». Este tratado permitirá que las exportaciones argentinas accedan preferencialmente al mercado europeo, compuesto por 450 millones de personas y representando cerca del 15% del PIB mundial. Según el canciller, la UE eliminará aranceles del 92% para nuestras exportaciones, con un acceso preferencial adicional del 7.5%, beneficiando así al 99% de las exportaciones agrícolas del bloque sudamericano.

Aprovechando Nuevas Oportunidades

Este acuerdo, aunque bien recibido, también enfrenta resistencias, especialmente del sector agropecuario europeo, preocupado por el potencial impacto de productos sudamericanos como carne, arroz, miel y soja. A cambio, Europa espera poder exportar vehículos, maquinaria, quesos y vinos al Mercosur.

Las Perspectivas de la Unión Europea

Tras más de un cuarto de siglo de negociaciones, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su entusiasmo por este avance, reafirmando el compromiso europeo en la creación de un mercado robusto de 700 millones de personas. «La colaboración crea prosperidad y la apertura impulsa el progreso,» manifestó von der Leyen. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también secundó esta visión, describiéndolo como un días histórico para el multilateralismo en un mundo que enfrenta crecientes retos proteccionistas.

Preocupaciones en el Sector Agrícola Europeo

Sin embargo, la llegada de productos sudamericanos competitivos ha generado preocupaciones en diversos países, principalmente en Francia, Polonia, Irlanda y Hungría, que ya han manifestado su oposición. Con la aprobación, algunos gobiernos dentro de la UE temen por la estabilidad de sus mercados agrícolas. Por otro lado, ¿qué medidas se están tomando para mitigar estas preocupaciones? La Comisión Europea ha introducido cláusulas que aseguran un límite en las importaciones de productos sudamericanos y establecer protocolos para monitorear los precios de estas mercancías.

Futuro del Acuerdo y las Reacciones Populares