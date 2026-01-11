Título: Fuerte Ola de Protestas en Estados Unidos Contra ICE y la Guerra en Venezuela

Bajada: Este fin de semana, miles de manifestantes se unieron en distintas ciudades de EE.UU. para exigir el fin de la violencia del ICE y oponerse a las acciones del gobierno de Trump en Venezuela. La movilización se convierte en un eco de descontento ante la crisis social y política actual.

Mobilización Masiva en Philadelphia

En un sábado lluvioso, Philadelphia fue escenario de dos manifestaciones significativas, con cientos de asistentes marchando desde el ayuntamiento hacia el centro de detención federal. Aunque las marchas diferían en su composición, ambas compartieron un mismo objetivo: exigir la salida de ICE de las comunidades y poner fin a la intervención de EE.UU. en Venezuela.

Diversidad en la Protesta

La marcha matutina, organizada por grupos del movimiento No Kings, fue dominada por adultos mayores, mientras que en la tarde, un grupo más diverso, incluidas personas con keffiyehs y mascarillas N95, liderado por la sección local de los Socialistas Demócratas de América, mostró un mayor contraste. Sin embargo, ambas marchas concordaron en su mensaje.

Contexto de Protests

Las protestas en Philadelphia formaron parte de una serie de más de mil eventos programados en todo el país en respuesta a una semana trágica marcada por tres tiroteos relacionados con ICE, uno de ellos fatal. Estas movilizaciones surgieron después del asesinato de Renee Nicole Good en Minneapolis, lo que disparó las demandas de justicia y acción.

Declaraciones en la Marcha

“Desde Venezuela a Minneapolis, el régimen está dispuesto a asesinar a sus propios ciudadanos para mantener su poder”, declaró Deborah Rose Hinchey, copresidenta de los Socialistas Demócratas, durante la movilización.

Desarrollo de las Protestas en Todo el País

Las acciones continuarán este domingo en todos los estados. Grandes concentraciones se llevaron a cabo en ciudades como Boston, San Francisco y Portland, donde miles se unieron en un potente grito contra ICE. En Minneapolis, la protesta atrajo a miles que clamaban por justicia, destacando la creciente indignación entre los ciudadanos.

Tensiones con las Autoridades

Las protestas han intensificado las tensiones entre manifestantes y autoridades. En Hartford, un incidente con vehículos supuestamente de ICE involucrando a manifestantes llevó a la detención de varios de ellos, lo que ha generado un clima de alerta y represión.

Puntos de Vista de los Manifestantes

Los asistentes expresaron una profunda preocupación por la violencia sistemática y el uso de recursos para la represión. “Antes de invertir en la vigilancia, necesitamos asegurarnos de que cada niño esté alimentado y tenga un hogar”, expresó Cara, una de las participantes. También se habló sobre cómo la atención de los medios está alejada de las necesidades básicas de los ciudadanos. “A pesar de las dificultades, siempre hay dinero para la guerra», añadió Francesca, miembro de DSA.

Una Llamada a la Acción Colectiva

Los organizadores subrayan que la creciente frustración de los ciudadanos ante la injusticia y la violencia podría llevar a más protestas. “Con el creciente conocimiento sobre las acciones del régimen, es probable que veamos más días como hoy, con miles en las calles, incluso bajo la lluvia”, concluyó Hinchey.