Franco Colapinto Regresa a las Pistas

Este domingo, el piloto argentino Franco Colapinto dará un importante paso en su carrera al realizar su primera prueba oficial del 2026 con el monoplaza A526 de Alpine.

Un Nuevo Comienzo en la Fórmula 1

Colapinto comienza su tercera temporada en la Fórmula 1 como compañero del francés Pierre Gasly. Este día de filmación representa una oportunidad clave para que el piloto argentino se familiarice con su nuevo coche y comience a reducir la ansiedad a medida que se adentra en un año decisivo.

Detalles del Evento en Barcelona

La actividad se llevará a cabo en el Circuito de Barcelona-Catalunya, en un evento a puertas cerradas. El formato de Filming Day, que permite a los equipos realizar pruebas promocionales, solo les da la posibilidad de rodar hasta 100 kilómetros con neumáticos especiales de Pirelli. Es importante destacar que en esta instancia, los tiempos no tienen valor deportivo y no se divulgarán datos sobre el rendimiento del vehículo.

Pruebas Adicionales para el A526

Además del Filming Day, Alpine realizará un breve shakedown, que se limitará a 15 kilómetros. En esta fase, el A526 lucirá una decoración completamente negra, diseñada para ocultar detalles aerodinámicos y estéticos hasta su presentación oficial, prevista para el 23 de enero.

Preparación para la Pretemporada

La prueba de este domingo marcará el inicio formal de la pretemporada para Colapinto, quien luego participará en sesiones de ensayos privados en Barcelona del 26 al 30 de enero. Durante este tiempo, buscará afianzarse en el equipo y acumular kilómetros valiosos para construir un año 2026 en el que Alpine tiene grandes expectativas de mejora, tras una temporada anterior que no cumplió con las metas esperadas.