Una hamburguesería argentina se lleva su tercera estrella y es reconocida como la mejor del mundo

La Birra Bar: La Mejor Hamburguesería del Mundo en Dubai

Este sábado, La Birra Bar, una emblemática cadena de hamburgueserías argentina, se coronó por tercera vez como la mejor del mundo en un certamen celebrado en los Emiratos Árabes Unidos. Los dueños celebraron este triunfo como un reconocimiento a dos décadas de trabajo continuo.

El Dubai Burger Championship, una competencia que reunió a las 20 hamburgueserías más destacadas del mundo, tuvo su gran final este fin de semana. La Birra Bar, que había llegado como favorita, se volvió a consagrar, destacando su reputación internacional en el sector gastronómico.

Un Reconocimiento Merecido “¡Somos campeones del mundo!”, exclamaron Daniel y Renzo Cocchia, los fundadores de La Birra Bar, al recibir la noticia de su tercer título. Este evento no solo valida su ardua trayectoria de 20 años, sino que también les otorga un lugar privilegiado en la escena global de la hamburguesa.

Competencia Internacional El certamen, que inició el jueves, incluyó marcas de renombre de distintos países, siendo seleccionada La Birra Bar entre solo cinco competidores internacionales. Junto a ellos, participaron «Hundred Burgers» de España, «Holy Burger» de Brasil, «Rekas Burger» de Suecia y «Burger & Beyond» de Reino Unido.

La Propuesta Exclusiva de La Birra Bar Para esta competencia, La Birra Bar presentó la hamburguesa «Crispy Dubai», una creación que realza su identidad artesanal. El secreto de su éxito radica en el uso de pan de receta propia y un exclusivo blend de carne Wagyu, diseñado para ofrecer una experiencia gastronómica única.