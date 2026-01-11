Ruta del Dinero de la AFA en el Extranjero: Antes de Javier Faroni en 2021

Revelaciones sobre la gestión financiera de la selección argentina: Los misterios detrás de las ganancias de Messi

La historia de las finanzas de la selección argentina de fútbol, especialmente en torno a Lionel Messi, se vuelve cada vez más intrigante. Revelaciones recientes apuntan a un entramado complejo detrás de las ganancias generadas por derechos de imagen y otros contratos.

La primera etapa de la administración de los ingresos fue liderada por Fabián Marcelo Saracco, un empresario santiagueño que estableció un sistema financiero a través de varias empresas, incluyendo Odeoma y Goldmedalsports. Ahora, una nueva firma, Stratega, registrada en Gran Bretaña, podría haber jugado un papel crucial en operaciones financieras controvertidas.

El papel clave de Saracco en la AFA

Saracco, contador de confianza del Tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, fue fundamental en la creación de una estructura que manejó más de 260 millones de dólares. De esta cifra, 42 millones fueron enviados a cuentas de empresas desconocidas con sede en Miami. Este vínculo se profundiza aún más al mencionar la relación de Saracco con figuras políticas importantes de la región.

Otras empresas involucradas

Además de los contratos con Odeoma, se ha identificado a Stratega como otra firma que recibió grandes sumas por derechos de imagen y partidos amistosos. Según fuentes judiciales, se estima que Saracco, en colaboración con sus empresas, manejó aproximadamente 20 millones de dólares.

Actividades empresariales de Saracco

Saracco no solo estuvo involucrado en la gestión financiera de la AFA. También participó en eventos internacionales como la South Summit en Madrid, donde representó a empresas de Santiago del Estero. Su relación cercana con Toviggino y otros políticos de la provincia ha suscitado sospechas sobre posibles irregularidades.

Investigaciones en curso

Las autoridades continúan investigando los movimientos financieros de Saracco. La próxima declaración de Guillermo Tofoni, excandidato a agente FIFA, podría arrojar luz sobre la conexión con estos pagos y otras transacciones sospechosas.

Contratos millonarios con la AFA

Uno de los contratos más destacados fue el firmado por Odeoma para la representación del fútbol virtual, con un total de 1.800.000 dólares. Además, existe otro contrato importante con Stratega que, según reportes, implicaría el pago de 5 millones de dólares por derechos de video para apuestas.

Consecuencias del escándalo

Las operaciones de Saracco y sus empresas no solo han sido objeto de investigación, sino que también han puesto en tela de juicio la transparencia de la AFA en sus relaciones comerciales. Los tribunales están revisando los detalles de varios contratos que parecen haber sido diseñados para sortear restricciones cambiarias impuestas por los gobiernos anteriores.

La trama que rodea la gestión financiera de la selección argentina continúa desarrollándose, despertando interés y preocupación sobre la integridad de las finanzas del deporte nacional.