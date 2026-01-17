¿Por qué no deberías compartir tus sentimientos con los chatbots?

La inteligencia artificial está tomando un lugar inesperado en la vida emocional de las personas, especialmente en momentos de tristeza. Un reciente estudio de Kaspersky revela que un 21% de los latinoamericanos recurre a chatbots cuando se sienten decaídos.

Este nuevo fenómeno destaca cómo la tecnología se convierte en un soporte emocional en situaciones delicadas. Sin embargo, la investigación también revela riesgos importantes relacionados con la privacidad.

El Creciente Uso de Chatbots como Apoyo Emocional

Según el estudio de Kaspersky, el uso de herramientas de inteligencia artificial puede aumentar en fechas como el Blue Monday, el día considerado como el más triste del año. Durante esta jornada, las personas buscan maneras de desahogarse, y muchos optan por chatear con bots, sintiéndolos como un refugio seguro por su disponibilidad y rapidez en las respuestas.

Riesgos Ocultos en la Conversación Digital

María Isabel Manjarrez, experta de Kaspersky, advierte que mientras se ‘habla’ con chatbots, se podrían compartir datos sensibles sin ser conscientes del peligro. El 22% de los chilenos, el 21% de los mexicanos y el 20% de los argentinos admiten contar sus sentimientos a estas máquinas, lo que refleja un cambio en la gestión emocional de las nuevas generaciones.

Consecuencias de Compartir Información Personal

Aunque la interacción pueda parecer privada, estas herramientas son operadas por empresas que pueden almacenar y analizar la información para fines comerciales. Además, la presencia de bots falsos con intenciones maliciosas pone en riesgo la seguridad de los usuarios.

Recomendaciones para una Interacción Segura

Ante el uso creciente de estos servicios, Kaspersky sugiere algunas precauciones:

1. Revisa la política de privacidad antes de interactuar: Conoce cómo son tratados tus datos personales.

2. No compartas información sensible: Evita mencionar datos personales como nombres, fechas de nacimiento y contraseñas.

3. Contrasta la información: Siempre busca el apoyo de profesionales en salud mental en lugar de confiar completamente en respuestas automatizadas.

4. Utiliza plataformas confiables: Asegúrate de interactuar solo con servicios reconocidos para evitar fraudes.

Un Análisis del Estudio

El estudio de Kaspersky se llevó a cabo en noviembre de 2025 con la participación de 3.000 personas de 15 países, incluidos Argentina, Chile, y México. La investigación ilustra un cambio significativo en cómo las generaciones más jóvenes enfrentan sus emociones, fomentando una nueva dinámica en la relación entre humanos y tecnología.