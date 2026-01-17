El deseo: más que una actuación, una conexión auténtica

La Licenciada Cecilia Ce regresa a la icónica calle Corrientes con su nuevo unipersonal "Encendé Tu Motor", un espectáculo que promete reflexionar de manera innovadora y humorística sobre el deseo y los vínculos en la era de la desconexión emocional.

Luego de cuatro años de éxito con «Beer & Sex Night», Cecilia Ce presenta una fresca mirada sobre el deseo, la sexualidad y las relaciones interpersonales. Con un enfoque que fusiona el humor, la ciencia y la sensibilidad clínica, este nuevo show invita a la audiencia a cuestionar su relación con el placer en un mundo que fomenta la hiperproductividad y el agotamiento emocional.

Reflexiones Sobre el Deseo y la Conexión

Según Ce, «Encendé Tu Motor» surge de la necesidad de comunicar una visión renovada. “Han pasado muchos años, tanto a nivel profesional como personal. Quería presentar un contenido que hablara de esta evolución”, explica. El espectáculo aborda temas tabú de una forma accesible y fresca, facilitando conversaciones que generalmente resultan incómodas.

Humor como Puente de Comunicación

El humor se erige como un pilar en la propuesta de Ce, quien comenta: «El humor genera apertura en quien escucha, permitiendo que los temas más complejos se aborden con mayor naturalidad». Así, los asistentes no solo disfrutan de risas, sino que también se involucran en momentos de reflexión sobre su propia sexualidad.

Desafíos del Deseo en la Actualidad

Los mandatos sociales y la presión por cumplir ciertos estándares afectan profundamente la forma en que deseamos y nos vinculamos. “Vivimos de tal manera que a menudo nos olvidamos de la conexión emocional. Todos estamos buscando lo mismo: conexiones auténticas, en medio de un mar de agotamiento y estrés”, comparte Ce. Su espectáculo se convierte en un espacio para dialogar y explorar estas inquietudes.

Un Nuevo Espacio para la Comunidad

La audiencia de «Encendé Tu Motor» es diversa, abarcando desde parejas jóvenes hasta aquellas con años de relación. Todos encuentran en el espectáculo un lugar para hacerse preguntas y mantener un diálogo abierto sobre sus experiencias. Las primeras funciones han mostrado que incluso se han formado nuevas conexiones entre los asistentes.

Cuestionando Mandatos Sociales

Desde el escenario, Ce busca desmantelar la idea de que el sexo debe ser una obligación o una actuación. “Es fundamental entender que la sexualidad debe ser una experiencia compartida, tanto con uno mismo como con el otro”, enfatiza. Su espectáculo no ofrece respuestas fáciles; más bien, invita a cada espectador a considerar qué es lo que realmente hace que una experiencia sexual sea placentera.

Un Taller Mecánico Emocional

“Encendé Tu Motor” se presenta como un taller donde cada asistente puede examinar su propio deseo. La propuesta combina datos científicos con un enfoque sensible y humorístico, logrando un balance entre la seriedad del tema y un tono distendido. «La sexualidad es algo vivo y cambiante, influenciado por el contexto social, el estrés y la manera en que nos relacionamos», explica Ce.

Una Nueva Etapa en la Carrera de Cecilia Ce

Con funciones programadas todos los viernes a las 22 en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza, «Encendé Tu Motor» se establece como un nuevo capítulo en la carrera de la Licenciada Ce. Este espectáculo no solo busca entretener, sino también crear un espacio donde se pueda replantear cómo vivimos nuestra sexualidad y el deseo, recordándonos que el placer no debe ser una imposición, sino un camino a recorrer a nuestro propio ritmo.