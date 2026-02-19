Precandidato libertario propone eliminar peatonales para reactivar el centro de Córdoba

El precandidato libertario a la intendencia de Córdoba, Sebastián García Díaz, presenta un ambicioso proyecto para transformar el centro de la ciudad. Su propuesta busca reactivar el área levantando las peatonales y reabriendo las calles al tráfico vehicular.

En una clara apuesta por revivir la dinámica del centro de Córdoba, el dirigente de la Libertad Avanza, Sebastián García Díaz, propone levantar todas las peatonales de la ciudad. Su intención es reactivar el comercio y el tránsito en el corazón de Córdoba, permitiendo nuevamente el paso de vehículos.

Una Ciudad Accesible para Todos

García Díaz asegura que su enfoque incluye reabrir múltiples calles centrales como 9 de Julio, 25 de Mayo y San Martín, facilitando el acceso vehicular en toda la zona. «No sólo se reactivará el comercio, sino que el flujo de autos permitirá a los vehículos llegar hasta el río y mejorar la conectividad entre la Casa de Gobierno y la Municipalidad,» explicó.

Un Cambio Necesario

El precandidato resalta que es hora de cambiar la situación actual del centro, que ha sido perjudicada por las políticas de sus antecesores. «Es momento de probar algo diferente, ya que dejar que los autos circulen puede brindar un nuevo impulso al área,» agregó García Díaz, quien también mencionó cómo esta decisión podría facilitar el acceso de servicios de emergencia y seguridad.

Desalojar a las Personas en Situación de Calle

En su planteamiento, García Díaz menciona la importancia de asistir a las personas que viven en situación precaria en el centro: «Es esencial trasladarlos a lugares preparados para ello, en lugar de simplemente alimentarles en plazas como San Martín. Muchas personas evitan regresar al centro por miedo, lo que afecta la vida comercial.»

Preservación de los Edificios Históricos

El candidato también se refiere a la protección de importantes sitios históricos de la ciudad, como la Catedral y el Cabildo. «Nuestros expertos indican que el tráfico liviano no daña estas estructuras y solo se deberá limitar la entrada de vehículos grandes,» afirmó, enfatizando su compromiso con la conservación del patrimonio local.

Críticas a la Gestión Actual

García Díaz no dudó en criticar la gestión de Llaryora y Passerini por lo que considera obstrucción al tránsito. «Desde el primer día de nuestra gestión, planeo implementar esta política con el objetivo de agilizar la movilidad y el comercio en el centro. Aceptamos críticas, pero nuestra postura es firme,» concluyó.