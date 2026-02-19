La plataforma de préstamos descentralizados Moonwell ha sufrido una pérdida impactante de aproximadamente 1,78 millones de dólares debido a un error crítico en la configuración de su sistema de oráculos. Este incidente reaviva el debate sobre la seguridad en el uso de inteligencia artificial en contratos inteligentes.

Moonwell, un innovador protocolo de préstamos descentralizados (DeFi) que opera en las redes Base y Optimism, ha enfrentado una pérdida significativa de alrededor de 1,78 millones de dólares debido a un error en la configuración de su oráculo de precios.

El problema radicó en que el sistema de Moonwell registró un precio erróneo para cbETH. En lugar de reflejar su valor real, que ronda los 2,200 dólares, el sistema lo tomó como si valiera apenas 1,12 dólares.

Esta discrepancia provocó que el contrato inteligente realizara cálculos incorrectos sobre las garantías y deudas, desencadenando liquidaciones automáticas y generando una pérdida cercana a los 2 millones de dólares.

El Papel de la Inteligencia Artificial en el Incidente

La configuración del oráculo se llevó a cabo con la asistencia de Claude Opus 4.6, un modelo de inteligencia artificial. Este hecho ha generado un intenso debate sobre los riesgos de utilizar herramientas automatizadas para escribir contratos inteligentes sin las debidas revisiones.

Preocupaciones por el «Vibe Coding»

La comunidad DeFi ha expresado su preocupación ante lo que algunos expertos han denominado «vibe coding», una práctica en la que se usan modelos de IA para redactar o sugerir código sin un control de seguridad riguroso.

La Necesidad de Auditorías Rigurosas

Aunque el uso de inteligencia artificial en el desarrollo de contratos inteligentes puede acelerar los procesos y reducir costos, el caso de Moonwell evidencia que también pueden surgir vulnerabilidades críticas si no se realizan auditorías exhaustivas y se incorpora un control humano en cada etapa del desarrollo.

En respuesta a este incidente, Moonwell está implementando nuevas medidas para reforzar la seguridad de su protocolo y prevenir la repetición de eventos similares.