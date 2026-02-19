RIGI se extiende hasta 2027 y se anuncian nuevos proyectos petroleros

La expansión del régimen busca impulsar proyectos en el sector energético, ofreciendo más claridad y beneficios para las inversiones millonarias.

El Gobierno nacional ha oficializado la prolongación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), extendiendo su vigencia hasta el 8 de julio de 2027. A través del Decreto 105/2026, publicado en el Boletín Oficial, se incluyen nuevos desarrollos en el ámbito del petróleo y gas, con el objetivo de estimular inversiones significativas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado anteriormente esta prórroga. En sus declaraciones, destacó que el RIGI ha sido “mejorado para hacerlo más claro y eficiente”, enfatizando la incorporación de proyectos con una inversión mínima de 600 millones de dólares.

Proyectos Aprobados y En Evaluación

Desde su implementación, el RIGI ha dado luz verde a 10 proyectos por un total de 25.479 millones de dólares, y actualmente mantiene varios otros en evaluación. Esta extensión responde a la necesidad de acompañar iniciativas de gran escala que requieren periodos de maduración más prolongados.

Nuevas Actividades y Mínimos de Inversión

Entre los cambios introducidos, se incluye la explotación de hidrocarburos tanto líquidos como gaseosos en áreas costa adentro, con una inversión mínima establecida de 600 millones de dólares. Por otro lado, para actividades costa afuera, el monto mínimo requerido se establece en 200 millones de dólares para el sector exploratorio y productivo, teniendo en cuenta el perfil de riesgo y la inversión necesaria.

Actualizaciones en la Reglamentación

El decreto también contempla actualizaciones en las definiciones de ciertos términos, con el fin de evitar ambigüedades y garantizar que los beneficios se apliquen a inversiones nuevas y significativas. Además, se redefine el concepto de “nuevo producto” para incorporar características del sector tecnológico, lo cual permitirá establecer reglas más claras para las ampliaciones de empresas ya establecidas en el país. Esto incluye mecanismos de trazabilidad y control más reforzados.

Incentivos Clave del RIGI

Entre los principales beneficios que ofrece el RIGI, se encuentran: