Uzbekistán y EE. UU. establecen un nuevo mecanismo de inversión en Washington

Un emocionante anuncio sobre la creación de una plataforma de inversión conjunta entre Uzbekistán y Estados Unidos marca un hito en las relaciones económicas de ambos países, prometiendo una colaboración más estrecha en sectores clave.

El presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, y funcionarios estadounidenses revelaron la puesta en marcha de esta inicativa durante su reciente encuentro en Washington. La visita de Mirziyoyev fue a invitación del presidente Donald Trump, quien lo convocó para discutir la reforma diplomática relacionada con Gaza y el nuevo Consejo de Paz.

En el marco de una relación económica en franco crecimiento, el intercambio bilateral superó los 1.000 millones de dólares el año pasado. Con cerca de 340 empresas estadounidenses operando en Uzbekistán, las puertas para inversiones futuras se abren aún más gracias a un Programa de Cooperación Económica de tres años que incluye un enfoque de 35.000 millones de dólares en energía, minerales críticos, transporte, agricultura y tecnología.

Lanzamiento de la Plataforma de Inversión

La formalización del acuerdo para la plataforma de inversión fue un momento destacado al cierre de reuniones con líderes del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Este mecanismo está diseñado para brindar apoyo estructural a proyectos prioritarios, mejorando la coordinación entre las autoridades uzbecas, las instituciones de financiamiento y los inversores privados.

Se anticipa que el Banco Eximbank expanda su financiamiento para proyectos industriales e infraestructuras, incluyendo la exportación de equipos de alta tecnología. Las conversaciones con la DFC, por su parte, se centraron en fortalecer los mecanismos de cooperación e involucrar a la corporación en proyectos nacionales y regionales, especialmente en el sector energético y el desarrollo del mercado financiero.

Políticas Comerciales y de Comercio

En un encuentro con el secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, se discutió la cooperación sectorial en áreas como energía, minerales críticos y tecnología de la información, enfatizando la necesidad de expandir la pipeline de proyectos y facilitar la participación de empresas estadounidenses. Así mismo, las negociaciones con el representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, se centraron en aumentar los flujos comerciales y mejorar la alineación regulatoria.

Acuerdos Comerciales Firmados

Durante la jornada empresarial, se realizó una ceremonia de firma en la que participaron funcionarios estadounidenses, instituciones financieras y ejecutivos corporativos. Los acuerdos suscritos abordan la construcción de una red de estaciones de servicio, la implantación de sistemas de riego por aspersión, así como la extracción y suministro de minerales críticos.

Adicionalmente, se establecieron acuerdos para el desarrollo agroindustrial, la expansión del mercado financiero y la mejora del clima de inversión en el país. Instituciones de desarrollo estadounidense están listas para respaldar varios de estos proyectos, destacando la importancia de conectar a los inversores estadounidenses con iniciativas de desarrollo subnacional en Uzbekistán.

Estas acciones reflejan el compromiso de Uzbekistán para potenciar su economía, abriendo oportunidades significativas para ambos países en un contexto de creciente interconexión global.