La temporada turística 2026 está revelando un panorama alarmante para los campings de la Costa Atlántica, donde el tradicional refugio popular se ve inundado por un nuevo perfil de turistas. Las carpas dan paso a las modernas casas rodantes, reflejando un cambio drástico en el estilo de acampar.

Transformaciones en el Camping Miguel Lillo

En el Camping Miguel Lillo de Necochea, un espacio de 7 hectáreas que celebra dos décadas de historia, el ambiente habitual de bullicio se ha disipado. El concesionario Rafael Mujica Lázaro señala que la ausencia de visitantes no se debe a que opten por destinos como Brasil, sino a problemas de acceso que impidieron el arribo de turistas a la ciudad.

Datos Impactantes: Menos Visitantes, Más Exclusividad

Los números hablan por sí mismos: solo en enero, el camping reportó una caída del 30% en la llegada de huéspedes, registrando casi 8,000 visitantes menos que el año anterior. Este hecho pone de manifiesto no solo un cambio en la preferencia turística, sino una crisis económica que afecta a determinados segmentos de la población.

El Desplazamiento de las Carpas

Las tradicionales carpas, que antes dominaban el 70% del espacio, han sido sobrepasadas por motorhomes y casas rodantes, ocupando ahora el 80% de la superficie. Según Mujica, sólo un 20% sigue destinado a las carpas, resguardando a las 8,000 personas que no pudieron disfrutar de unas vacaciones este año.

El Caso de Estancia El Carmen: Adaptación y Éxito

Pablo Domínguez, propietario de Estancia El Carmen, un destacado camping en Santa Teresita, ha sabido adaptarse a la adversidad. Economista de formación, Domínguez implementó un ajuste de tarifas a tiempo y una estrategia activa en redes sociales, lo que resultó en un aumento de visitantes en comparación con el año anterior.

Un Manejo Efectivo de Tarifas

A diferencia de muchos en el sector, Domínguez mantuvo un incremento del 15% en tarifas, por debajo de las expectativas generales. Este enfoque le permitió poblar su camping con turistas, a pesar de la caída general en el número de acampantes.

Desafíos Persistentes y Nuevas Realidades

A pesar del éxito de Estancia El Carmen, la tendencia general indica que la cantidad de carpas ha disminuido también en sus terrenos, aunque en menor medida, con un 10% menos de acampantes. La preferencia se inclina hacia motorhomes y furgonetas 4×4, mientras que las cabañas y bungalows siguen siendo las opciones más demandadas.

Detrás de la Brecha Socioeconómica

Domínguez observa que la crisis afecta principalmente a los habitantes del conurbano, donde muchas familias que solían acampar se encuentran en dificultades económicas. El costo de vida y el transporte han hecho inalcanzables las escapadas familiares tradicionales.

Costos de Acampar: Una Comparativa Fría

A pesar de que acampar en Necochea es más económico que otras opciones de alojamiento, el precio por persona, que ronda los $12,500, y los $32,300 para dos en casa rodante, sigue siendo elevado para muchos. En Estancia El Carmen, la tarifa por dos personas es de $33,000 al día, aumentando según el método de pago.

Una Temporada Amarga y Fragmentada

La caída en el promedio de estancia se ha vuelto evidente, pasando de siete días a apenas dos. Las carpas, que una vez unieron a familias de diferentes estratos sociales, ahora muestran un paisaje de desolación, donde solo los turistas de mayor poder adquisitivo logran disfrutar de estas escapadas. La esperanza de que las condiciones económicas mejoren y devuelvan la esencia del camping a la costa parece lejana.