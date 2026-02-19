Reforma laboral: Alertan sobre posible aumento de juicios por la nueva ley

La reforma laboral que se discute en el Congreso argentino genera un intenso debate sobre sus posibles efectos en las relaciones laborales. Mientras el Gobierno busca modernizar el sistema, abogados y expertos advierten sobre las repercusiones que podría traer en términos de litigiosidad.

El Gobierno argentino está acelerando la votación de una reforma laboral en la Cámara de Diputados que tiene como objetivo reducir la cantidad de juicios laborales y modernizar el marco legal. Sin embargo, los especialistas en derecho laboral sostienen que esta propuesta, tal como está, podría intensificar el conflicto judicial en lugar de solucionarlo.

Un Enfoque Jurídico y Económico

Según el Dr. Sergio Rodríguez y el Dr. Alan Báez, el debate no se limita a cuestiones económicas, sino que también abarca aspectos jurídicos y constitucionales. Cambios en el régimen indemnizatorio y la implementación de nuevas figuras contractuales tocan el fundamento de derechos establecidos en la Constitución Nacional, lo que podría desencadenar disputas legales en los tribunales.

¿Aumento de Litigios en Lugar de Reducción?

Rodríguez critica la reforma, considerándola un “esperpento jurídico”. A pesar de la necesidad de una reforma en el régimen laboral argentino, opina que el enfoque actual es regresivo y perjudicial para los trabajadores. Alertando sobre la premisa de igualdad de negociación entre empleador y empleado, señala que en realidad la relación laboral está marcada por un desequilibrio de poder.

Indemnizaciones y Contratos

La modificación del régimen indemnizatorio, según Rodríguez, podría llevar a una menor protección constitucional frente al despido arbitrario. Esto abre la posibilidad de que los trabajadores enfrenten una constante amenaza de despido, debilitando su posición en la negociación.

Formalización o Fraude Laboral

El Dr. Báez también advierte que la reforma podría legitimar situaciones que antes eran consideradas fraude laboral. La creación de la figura del “trabajador independiente con colaboradores” podría utilizarse para ocultar relaciones laborales encubiertas, llevando a una masificación de los juicios laborales para discernir entre la verdadera autonomía y la dependencia laboral.

Implicancias Económicas de la Reforma

No solo se trata de un cambio legal, sino también de una modificación en los incentivos económicos. En un contexto inflacionario, la actualización de créditos laborales es crucial; si se limita, la indemnización podría perder valor con el tiempo, incentivando a los empleadores a incumplir con sus obligaciones laborales sin consecuencias.

Período de Prueba: ¿Beneficio o Perjuicio?

La reforma también amplía el período de prueba, lo que podría permitir a los empleadores utilizar esquemas de rotación constante sin la obligación de indemnización completa. Este cambio alteraría la dinámica de contratación, lo que podría llevar a un sistema de empleo más inestable.

Expectativas del Gobierno y Realidad del Mercado

Desde el Ejecutivo, la reforma se presenta como una solución macroeconómica para aumentar la formalidad laboral y mejorar la inversión. Sin embargo, persiste la duda sobre si la falta de contrataciones se debe a un temor a despidos o a la insuficiente demanda en el mercado laboral. Históricamente, reducir indemnizaciones en otros países no ha garantizado un aumento en la creación de empleo.

Reflexiones Finales

La reforma laboral tiene la intención de generar un clima más favorable para el empleo y la inversión, pero si erosiona derechos fundamentales, las verdaderas consecuencias podrían reflejarse en la saturación de los tribunales, no en el Congreso. La discusión sigue abierta, y los coletazos de esta iniciativa podrán ser sentidos en todo el país.