Precios de la Nafta en CABA: 30 de enero de 2026

Precios de Combustibles en CABA: ¿Cuánto Pagarás Este Fin de Semana?

Las tarifas de combustible en la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias presentan variaciones significativas. Descubre los precios actualizados de nafta y gasoil para planificar tu próximo viaje.

Aumento y Disminución en el Consumo de Combustibles

Durante el último año, las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero y San Juan experimentaron un aumento del 0,3% en la venta de combustible. Por el contrario, la Ciudad de Buenos Aires se llevó el récord de la mayor caída a nivel nacional, con un descenso del 9,0%. Esto refleja cambios en los hábitos de consumo y el impacto de la situación económica actual.

Tarifas de YPF en la Ciudad de Buenos Aires

Los precios de YPF para el 30 de enero son los siguientes:

Nafta Súper: $1.357 por litro

Infinia (Premium): $1.606 por litro

GNC: $579,90 por metro cúbico

Infinia Diesel: $1.328 por litro

Diesel 500: $1.538 por litro

Precios de nafta y gasoil en CABA

Tarifas de Shell en CABA

Los precios de Shell son los siguientes:

Nafta Súper: $1.682 por litro

V-Power Nafta: $1.965 por litro

GNC: $499,90 por metro cúbico

Evolux Diesel: $1.688 por litro

V-Power Diesel: $1.949 por litro

Precios de combustibles en CABA

Tarifas de Axion Energy en CABA

A continuación, los precios de Axion Energy:

Axion Súper: $1.649 por litro

Quantium: $1.929 por litro

GNC: $569 por metro cúbico

Axion Diesel X10: $1.757 por litro

Quantium Diesel X10: $1.959 por litro

Tarifas de Puma en CABA

Los precios actuales de Puma son:

Nafta Súper: $1.629 por litro

Max Premium: $1.897 por litro

GNC: $497 por metro cúbico

Puma Diesel: $1.683 por litro

Ion Puma Diesel: $1.901 por litro

Recientemente, el gobierno ha decidido aplazar ajustes en los precios de combustible hasta febrero de 2026, buscando mitigar el impacto inflacionario y fomentar el crecimiento económico a largo plazo.