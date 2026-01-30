Precios de la Nafta en CABA: 30 de enero de 2026

Precios de Combustibles en CABA: ¿Cuánto Pagarás Este Fin de Semana?
Las tarifas de combustible en la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias presentan variaciones significativas. Descubre los precios actualizados de nafta y gasoil para planificar tu próximo viaje.
Aumento y Disminución en el Consumo de Combustibles
Durante el último año, las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero y San Juan experimentaron un aumento del 0,3% en la venta de combustible. Por el contrario, la Ciudad de Buenos Aires se llevó el récord de la mayor caída a nivel nacional, con un descenso del 9,0%. Esto refleja cambios en los hábitos de consumo y el impacto de la situación económica actual.
Tarifas de YPF en la Ciudad de Buenos Aires
Los precios de YPF para el 30 de enero son los siguientes:
Nafta Súper: $1.357 por litro
Infinia (Premium): $1.606 por litro
GNC: $579,90 por metro cúbico
Infinia Diesel: $1.328 por litro
Diesel 500: $1.538 por litro
Tarifas de Shell en CABA
Los precios de Shell son los siguientes:
Nafta Súper: $1.682 por litro
V-Power Nafta: $1.965 por litro
GNC: $499,90 por metro cúbico
Evolux Diesel: $1.688 por litro
V-Power Diesel: $1.949 por litro
Tarifas de Axion Energy en CABA
A continuación, los precios de Axion Energy:
Axion Súper: $1.649 por litro
Quantium: $1.929 por litro
GNC: $569 por metro cúbico
Axion Diesel X10: $1.757 por litro
Quantium Diesel X10: $1.959 por litro
Tarifas de Puma en CABA
Los precios actuales de Puma son:
Nafta Súper: $1.629 por litro
Max Premium: $1.897 por litro
GNC: $497 por metro cúbico
Puma Diesel: $1.683 por litro
Ion Puma Diesel: $1.901 por litro
Recientemente, el gobierno ha decidido aplazar ajustes en los precios de combustible hasta febrero de 2026, buscando mitigar el impacto inflacionario y fomentar el crecimiento económico a largo plazo.