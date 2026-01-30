50 Planes Imperdibles en Buenos Aires: Recitales, Teatro, Cine y Más del 30 de Enero al 1° de Febrero

Fin de semana cultural: Música, teatro y cine en Argentina

Este fin de semana, la escena cultural argentina se llena de opciones para disfrutar de conciertos, obras de teatro, películas y muestras artísticas. A continuación, te traemos lo más destacado.

Música en el aire La emblemática banda Babasónicos, liderada por Adrián Dárgelos, presentará su nuevo disco en un gran recital en Mar del Plata. Con un repertorio que recorre su trayectoria, el show contará además con la participación de Zoe Gotusso.

Fecha: Viernes a partir de las 20 en Mute, Ruta 11 y rotonda del Faro.

Entradas disponibles a través de Cuenta DNI. Tras 18 años de ausencia, la reconocida banda sueca The Hives llegará a Buenos Aires en su gira internacional, acompañados por su nuevo álbum The Hives Forever, Forever The Hives.

Fecha: Domingo a las 21 en el estadio Huracán, Av. Amancio Alcorta 2544. Teatro y comedia Leo Sbaraglia protagoniza una obra que revisita sus propias relaciones a través de cartas de William Faulkner. La dirección es de Daniel Veronese, y se presenta los viernes, sábados y domingos a las 21 en la sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes.

Entradas desde $20.000. Fernando Dente lleva a escena una comedia musical que habla sobre la soledad y el compromiso en las relaciones modernas en el Teatro Nacional.

Funciones: Viernes, 20.30 y sábado y domingo a las 20. Entradas desde $35.000. Cine y streaming imperdibles El nuevo filme ¡Ayuda!, una combinación de suspenso y humor dirigida por Sam Raimi, será uno de los estrenos más esperados.

Protagonistas: Rachel McAdams y Dylan O’Brien. En salas como Cinemark Palermo y Hoyts Abasto. Muestras artísticas En el Malba, podrás disfrutar de Pop Brasil, una exposición dedicada a la vanguardia artística de los años 60 y 70 en Brasil.

Horario: Viernes a domingo de 12 a 20, con piezas de artistas como Hélio Oiticica y Anna Bella Geiger.

Este fin de semana promete ser una verdadera celebración de la cultura en todas sus formas en Argentina. ¡No te lo pierdas!