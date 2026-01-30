Yaya Muñoz revela al jefe de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ y aclara su conflicto con Roberto Velásquez

La popular creadora de contenido y presentadora Yaya Muñoz ha encendido la conversación en el ámbito del entretenimiento digital tras sus recientes declaraciones en el programa Tamo en vivo, conducido por Dímelo King.

En el programa, Yaya no solo aclaró dudas sobre *La Casa de los Famosos Colombia*, sino que también compartió detalles sobre su relación con Roberto Velásquez, luego de un intercambio de comentarios que generó revuelo entre los seguidores del reality.

Quién es el verdadero líder detrás del reality

Uno de los momentos más impactantes de la charla ocurrió cuando Yaya decidió destapar públicamente la identidad del verdadero jefe y responsable del programa. Este anuncio desmintió rumores circulantes en redes sociales que erreoneamente atribuían la responsabilidad a ciertos integrantes del equipo digital.

El impacto de sus declaraciones

Las revelaciones de Yaya Muñoz no solo han aclarado malentendidos, sino que también han proporcionado una nueva perspectiva sobre la dinámica del reality. Su franqueza ha resonado en el público, generando un mayor interés en la historia detrás de *La Casa de los Famosos*.