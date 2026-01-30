Créditos Hipotecarios en Aumento: Aumento de la Demanda y Retos por Delante

Años de incertidumbre y promesas incumplidas parecen quedar atrás en el mercado inmobiliario argentino, ya que el crédito hipotecario vuelve a captar la atención de las familias y los inversores.

Después de un periodo prolongado de estancamiento, las consultar sobre financiamiento para viviendas están en aumento. Aunque el auge no es aún un hecho consumado, se percibe un cambio de tendencia que podría transformar el sector inmobiliario. Las expectativas para 2026 son optimistas, sugeriendo un año clave para el real estate.

Un Cambio en las Expectativas Impulsa el Sector

El revitalizado interés en los créditos hipotecarios no solo se debe a una recuperación económica en los hogares. Según Nicolás Parreira, director de Asesoría Financiera, la principal fuerza detrás de este resurgimiento son las nuevas expectativas. «La macroeconomía se muestra más estable y la inflación comienza a desacelerarse, lo que da lugar a que el crédito sea visto nuevamente como una opción válida,» explica.

Confianza en el Futuro y Nuevas Oportunidades

Múltiples familias están tomando la decisión de acceder al crédito en lugar de esperar una notable mejora en sus ingresos actuales. “Estamos ante un mercado que refleja mayor confianza, aún cuando esta se basa más en proyecciones que en las condiciones reales de compra,» agrega Parreira. Esto permite el acceso a la vivienda a sectores que anteriormente permanecían excluidos.

Desafíos y Riesgos en el Horizonte

A pesar de las señales alentadoras, la rapidísima expansión del financiamiento genera preocupaciones sobre su sostenibilidad. Parreira advierte sobre el riesgo de un desfase entre el crecimiento del crédito y el aumento de los ingresos, lo que podría dificultar a los hogares cumplir con sus cuotas si no se establece una recuperación salarial constante. Aunque el sistema hipotecario actual no representa un gran riesgo para la economía en su conjunto, a nivel individual las consecuencias pueden ser significativas si el proceso de desinflación se ve comprometido o si se flexibilizan las condiciones crediticias.

La Clave Radica en Mantener el Equilibrio

Para asegurar un crecimiento saludable del crédito hipotecario, es crucial que este avance se realice de forma prudente y alineada con el aumento de los ingresos reales. “El éxito del mercado hipotecario dependerá de que las expectativas se gestionen con cautela y de que no se pierda de vista la sostenibilidad”, concluye Parreira.

Con la recuperación del crédito hipotecario, el mercado inmobiliario argentino comienza a mostrar signos de vida tras años de parálisis. La expectativa es que este impulso se consolide sin poner en riesgo el delicado equilibrio entre ingresos, expectativas y riesgos asociados.