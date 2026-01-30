Desde Argentina a Brasil: Triunfo ante todos los públicos

En una conversación reveladora, Pablo Lescano, el creador de la cumbia villera, comparte su experiencia en el mundo de la música y sus expectativas para el año. Tras una larga jornada, el líder de Damas Gratis se muestra listo para hablar sobre su trayectoria y su próxima aparición en el Vibra Festival en Brasil.

Una vida en la carretera

Al inicio de la charla, Lescano explica los retos de estar en gira: “Estuvimos viajando todo el día. Pensá que llegué a Buenos Aires a las 4 de la mañana después de manejar desde Mar del Plata”. Para él, vivir en la ruta es parte de la esencia de ser músico.

Damas Gratis en Brasil

La excusa para esta conversación es el esperado Vibra Festival, que se llevará a cabo el próximo 5 de febrero en Florianópolis. Este evento contará con la presencia de Damas Gratis junto a otros nombres destacados del género como Ke Personajes y La Delio Valdez. Curiosamente, Lescano admite que la banda apenas ha tenido oportunidades en Brasil: “Tocamos solo una vez en una fiesta de egresados. Es un territorio casi virgen para nosotros”, menciona.

Festival y energía en el escenario

Sobre cómo se siente actuar en festivales, Lescano asegura que es más dinámico: “En cuarenta minutos puedo meter varios de nuestros hits. Es como dar piñas en la boca”, ríe. La energía del público lo inspira, y se siente emocionado al compartir su música en un escenario, donde la atención está repartida entre varios artistas.

Proyectos musicales y colaboraciones

Respecto a un nuevo álbum, Lescano reconoce que la producción de música en la actualidad exige mucho tiempo: “Es complicado. Necesitaríamos parar una semana para grabar un disco entero y eso no es viable en este momento”. A pesar de haber compuesto nuevas canciones durante la pandemia, no se apresura a lanzarlas. “Cada canción merece su tiempo”, afirma.

Colaboraciones destacadas

Entre sus colaboraciones, resalta su trabajo con Daniel Melingo en “Tangos bajos”, elogiando su talento como ícono de la música argentina. Lescano también reconoce el valor de sus compañeros en el rock nacional, llamando la atención sobre su reconocimiento en el extranjero, especialmente en países como México y España.

La influencia de diferentes géneros

Con una trayectoria musical que comenzó a los 12 años, Lescano ha explorado diversos estilos. Al hablar de sus influencias, menciona la riqueza de la cumbia en Argentina, que recibe influencias de Colombia, Perú y México. Resalta cómo el sonido varía según las distintas regiones del país.

Un futuro prometedor

Pablo Lescano anticipa un 2026 lleno de actividades: “Es un año que está comenzando. Queremos seguir compartiendo nuestra música, y después de haber tenido una gira exitosa por Europa, estamos listos para seguir conquistando.” Su determinación y pasión son evidentes, mientras se prepara para seguir llevando la cumbia a nuevas audiencias.