Fallece joven peón rural tras accidente a caballo en estancia

Un profundo dolor se ha instalado en Comodoro Rivadavia tras la pérdida de un joven trabajador rural de 22 años, quien falleció luego de un grave accidente en una estancia. Su historia conmueve a toda la comunidad.

El trágico incidente ocurrió el pasado 28 de enero en la estancia La Nevada, situada sobre la Ruta Provincial Nº 37, cerca de Rada Tilly. Axel Chicui sufrió una caída mientras realizaba tareas habituales, lo que lo llevó a ser internado en un estado crítico.

Tras el accidente, el joven quedó inconsciente, lo que llevó a sus compañeros a solicitar ayuda médica de manera urgente. El equipo de salud que llegó al lugar inmediatamente inició maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de trasladarlo con rapidez al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia para una atención más especializada.

Ya en el hospital, los médicos confirmaron que Axel había sufrido una fractura de cráneo, un indicativo de la gravedad del golpe. A pesar de los esfuerzos titánicos del personal médico y de haber estado bajo cuidados intensivos durante dos días, el joven no pudo superar sus lesiones y falleció el viernes por la mañana.

Ante esta triste eventualidad, su familia decidió rendir homenaje a su memoria a través de la donación de sus órganos, una acción altruista en momentos de tanto dolor.

Este lamentable suceso ha dejado a la comunidad en estado de shock, destacando la vulnerabilidad en la que se encuentran muchos trabajadores rurales, así como la necesidad de reforzar la seguridad en los entornos laborales.