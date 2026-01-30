El Gobierno cierra enero con sólidos resultados en reservas y respaldo del mercado

El arranque del nuevo año presenta un panorama optimista para la economía argentina, con reservas crecientes y un riesgo país en niveles que no se veían desde 2018.

Enero se ha convertido en un mes crucial para evaluar el estado de la economía argentina. A pesar de enfrentar pagos significativos de deuda, el Gobierno ha podido mostrar mejoras en varios indicadores económicos. Las reservas internacionales han aumentado, el riesgo país se ha reducido, y la estabilidad del dólar se mantiene, lo que sugiere un ambiente más favorable en los mercados financieros.

Mejoras Notables en el Contexto Económico

El cierre de enero revela una serie de logros significativos. Las reservas del Banco Central han visto un incremento significativo, alcanzando un total de 46.240 millones de dólares al final del mes, en comparación con los 41.165 millones de dólares de finales de 2025. Este aumento se ha dado en un clima de calma cambiaria y una demanda sostenida de pesos, impulsada por factores estacionales.

“El 2026 inicia con viento de cola”, afirma Rocío Bisang, economista de GMA Capital, quien menciona que la emisión de Obligaciones Negociables y la liquidación del sector agro han permitido mantener la oferta de divisas sin ejercer presión sobre el tipo de cambio.

Impacto de la Deuda y Estabilidad del Dólar

A pesar de que en los primeros días del mes el Gobierno tuvo que afrontar pagos de deuda externa por aproximadamente 4.300 millones de dólares, se logró cubrir estos compromisos en su mayoría a través de acuerdos con bancos internacionales. Al cierre del mes, el dólar se fijó en 1.465 pesos en el mercado minorista y 1.446 pesos en el mayorista, aumentando la percepción de estabilidad.

Confianza y Actividad Económica

Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, destaca que el Gobierno ha capitalizado el optimismo generado por los resultados electorales recientes. Cada vez más ciudadanos están optando por reinvertir su ahorro en consumo e inversión, lo que ha contribuido a una recuperación gradual de la actividad económica.

Desafíos y Consideraciones Futuras

Desde una perspectiva más cautelosa, la economista jefa de Epyca, Florencia Fiorentin, advierte que la acumulación de reservas y la reducción del riesgo país están interrelacionadas. Sin embargo, el éxito continuo de esta estrategia dependerá de la capacidad del Gobierno para lograr una mejora estructural en el ingreso de divisas, en lugar de depender de medidas temporales.

El clima de confianza que se respira en los mercados financieros se traduce en precios más favorables de los activos y una notable disminución en la presión sobre el dólar, a pesar de las compras de divisas realizadas por el Banco Central.

Un Balance Económico Positivo

Con un superávit fiscal proyectado de 1.3% del PIB para 2025, junto con un superávit primario de 1.4% y un financiero de 0.2%, el Gobierno está logrando un resultado económico positivo al cerrar el primer mes del año. Esta situación no solo revitaliza la confianza en el mercado, sino que también plantea el desafío de manejar un calendario de vencimientos de deuda que será crucial en el futuro.